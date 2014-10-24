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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 19:27 BJT

东南亚股市：多数下跌，泰国股市在机构投资人买盘支撑下上涨

路透曼谷10月24日 - 东南亚股市周五多数下跌，受外资卖盘及多数亚洲货币走软影响，但泰国股市小幅上涨，因国内机构投资人买盘带动大型银行股大涨。

报导指称一名从西非回到纽约的医生感染埃博拉病毒的消息，打击亚洲各地市场。

证交所数据显示，泰国、印尼及马来西亚股市外资分别卖超276亿泰铢(8,530万美元)、3,520亿卢比(2,900万美元)以及5,620万马币(林吉特)(1,720万美元)。

泰国股市 收高0.5%，由盘谷银行 、Kasikornbank 及Siam Commercial Bank 领军上涨。包括共同基金等机构投资人买盘热络。

经纪商表示，机构投资人买盘部分来自于长期股票基金及养老共同基金，通常会因为税负有利于基金的关系而在年底前买进。

泰国股市本周上涨0.7%，为四周来首度上涨。区域股市周线全数收高，其中新加坡 及马来西亚 涨幅领先，皆达约1.7%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.68 -0.34 -0.08 +9.09 388.37

新加坡 3222.55 -13.95 -0.43 +1.74 3167.43

马来西亚 1818.86 8.18 +0.45 -2.58 1866.96

泰国 1539.91 7.19 +0.47 +18.57 1298.71

印尼 5073.07 -30.45 -0.60 +18.69 4274.18

菲律宾 7103.55 -12.58 -0.18 +20.61 5889.83

越南 591.51 -2.02 -0.34 +17.22 504.63

(完)

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