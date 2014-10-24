东南亚股市：多数下跌，泰国股市在机构投资人买盘支撑下上涨

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透曼谷10月24日 - 东南亚股市周五多数下跌，受外资卖盘及多数亚洲货币走软影响，但泰国股市小幅上涨，因国内机构投资人买盘带动大型银行股大涨。
报导指称一名从西非回到纽约的医生感染埃博拉病毒的消息，打击亚洲各地市场。
证交所数据显示，泰国、印尼及马来西亚股市外资分别卖超276亿泰铢(8,530万美元)、3,520亿卢比(2,900万美元)以及5,620万马币(林吉特)(1,720万美元)。
泰国股市 收高0.5%，由盘谷银行 、Kasikornbank 及Siam Commercial Bank 领军上涨。包括共同基金等机构投资人买盘热络。
经纪商表示，机构投资人买盘部分来自于长期股票基金及养老共同基金，通常会因为税负有利于基金的关系而在年底前买进。
泰国股市本周上涨0.7%，为四周来首度上涨。区域股市周线全数收高，其中新加坡 及马来西亚 涨幅领先，皆达约1.7%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 423.68 -0.34 -0.08 +9.09 388.37
新加坡 3222.55 -13.95 -0.43 +1.74 3167.43
马来西亚 1818.86 8.18 +0.45 -2.58 1866.96
泰国 1539.91 7.19 +0.47 +18.57 1298.71
印尼 5073.07 -30.45 -0.60 +18.69 4274.18
菲律宾 7103.55 -12.58 -0.18 +20.61 5889.83
越南 591.51 -2.02 -0.34 +17.22 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透东京4月28日 - 日本公债价格周五上涨，此前的两年期公债标售需求旺盛，投资者则等待日本央行公布下月例行购债操作的细节。 指标10年期公债收益率 持稳在0.015%，10年期公债期货 收涨0.04点至151.02。 日本财务省标售2.2万亿日圆(197.9亿美元)票息0.10%的两年期公债，大约97.2833%的投标以最低价100.585中标。 投标倍数为5.51倍，远远超过上次的3.82倍，表明需求强劲。 两年期日债收益率 跌1.5个基点至负0.210%，五年期日债收益率 跌1个基点至负0.160%。 超长期公债方面，20年期日债收益率 跌1.5个基点至0.555%，30年期日债收益率 跌1.5个基点至0.780%。 日本央行将在周五稍后(0800GMT)公布购债计划细节。今年4月该行购买的较短期公债较3月减少。 日本
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)