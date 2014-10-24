国际油市：亚洲石脑油裂解价差徘徊在26个月低位，因供应仍庞大

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透新加坡10月24日 - 亚洲石脑油裂解价差扩大跌幅，徘徊在每吨60.93美元的26个月低位，因北亚需求未能明显减少庞大的供应。
韩国LG化学 买进两笔石脑油船货，总计12月上半月交付船货平均为50,000吨。
交易商表示依照船货等级，LG化学所支付的价格按成本加运费计算，规格未定石脑油为每吨较日本报价贴水约14美元，烷烃含量较高的石脑油为每吨贴水11.50美元。
LG化学并未对其交易做出评论，但在韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)锁定三笔也是12月上半月的船货之后不久，LG化学即进行采购。
尽管有需求，交易商表示仍不足以吸收库存，因从欧洲和地中海抵达亚洲的船货超出需求。
新加坡现货交易方面，没有石脑油成交，但有一笔汽油成交。
PTT出售法国石油公司道达尔(Total) 一笔92辛烷船货，11月8-12日装运，每桶94.70美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透东京4月28日 - 日本公债价格周五上涨，此前的两年期公债标售需求旺盛，投资者则等待日本央行公布下月例行购债操作的细节。 指标10年期公债收益率 持稳在0.015%，10年期公债期货 收涨0.04点至151.02。 日本财务省标售2.2万亿日圆(197.9亿美元)票息0.10%的两年期公债，大约97.2833%的投标以最低价100.585中标。 投标倍数为5.51倍，远远超过上次的3.82倍，表明需求强劲。 两年期日债收益率 跌1.5个基点至负0.210%，五年期日债收益率 跌1个基点至负0.160%。 超长期公债方面，20年期日债收益率 跌1.5个基点至0.555%，30年期日债收益率 跌1.5个基点至0.780%。 日本央行将在周五稍后(0800GMT)公布购债计划细节。今年4月该行购买的较短期公债较3月减少。 日本
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)