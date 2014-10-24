版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 20:23 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差徘徊在26个月低位，因供应仍庞大

路透新加坡10月24日 - 亚洲石脑油裂解价差扩大跌幅，徘徊在每吨60.93美元的26个月低位，因北亚需求未能明显减少庞大的供应。

韩国LG化学 买进两笔石脑油船货，总计12月上半月交付船货平均为50,000吨。

交易商表示依照船货等级，LG化学所支付的价格按成本加运费计算，规格未定石脑油为每吨较日本报价贴水约14美元，烷烃含量较高的石脑油为每吨贴水11.50美元。

LG化学并未对其交易做出评论，但在韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)锁定三笔也是12月上半月的船货之后不久，LG化学即进行采购。

尽管有需求，交易商表示仍不足以吸收库存，因从欧洲和地中海抵达亚洲的船货超出需求。

新加坡现货交易方面，没有石脑油成交，但有一笔汽油成交。

PTT出售法国石油公司道达尔(Total) 一笔92辛烷船货，11月8-12日装运，每桶94.70美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐