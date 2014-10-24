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货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 20:16 BJT

美股业绩：联合包裹季度获利因需求强劲而增长，表现优于分析师预估

路透芝加哥10月24日 - 全球最大快递公司--联合包裹(优比速/UPS) 周五发布季度获利优于预估，受惠于需求增长、美国利润改善，及亚洲和欧洲强劲成长。

联合包裹每股盈余为1.32美元，成长14%；上年同期为1.16美元。分析预估为1.28美元。

联合包裹营收为142.9亿美元，增长6%；上年同期为135.2亿美元。分析师预估为142亿美元。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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