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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 20:34 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差小涨，需求乏力

路透10月24日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周五分别上涨0.08美元及0.06美元，至每桶14.69美元及16.19美元，交易商称此乃受原油价格下跌带动，尽管需求疲弱。

卖家持续应付高额供给，导致交易商将柴油存放在新加坡外海的油轮。

一名新加坡交易商表示，因原油价格偏低，柴油裂解价差上涨，但是亚洲需求料不会有太大改善。”

有待观察的是，日本取暖用的煤油需求是否升温。不过官方气象预报机构表示，日本11月至1月的气温预料将接近平均值，甚至高于平均值。

将现货运往西方国家的机会渺茫，因进行维修而关闭的欧洲炼厂复工，包括壳牌日炼40万桶的Pernis炼厂及Neste Oil日炼20.6万桶的Porvoo炼厂。

现货交易方面，托克向Sietco买进15万桶含硫10ppm柴油，11月8-12日自新加坡装运，每桶较新加坡离岸价格(FOB)升水1.20美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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