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货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 20:40 BJT

美股业绩：宝洁季度营收略降，将分拆Duracell电池业务

路透10月24日 - 全球最大家用品制造商--宝洁(宝硷,P&G) 表示，将把旗下金霸王(金顶)(Duracell)电池业务分拆为一独立企业，以期把公司重心放在成长快速的品牌。

宝洁并公布季度营收小幅下滑。

9月30日止第一季净利下滑至19.9亿美元，或每股0.69美元；上年同期为30.3亿美元，或每股1.04美元。

净营收从208.3亿美元下滑至207.9亿美元。

宝洁8月时表示可能在未来两年内出售旗下半数品牌并裁员，以提振营收成长及节省成本。 (完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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