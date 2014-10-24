德国金融：德意志银行轻松通过欧洲央行压力测试--消息人士

美股盘后：百度发布季度业绩后股价急挫5.8%
百度公布，第一季营收为168.91亿元人民币(24.54亿美元)，较上年同期增长6.8%。该公司在2月时预估首季营收介乎164.8-170.3亿元人民币。
路透法兰克福10月24日 - 两位熟知内情消息人士周五说，德意志银行 轻松通过欧洲央行的压力测试，其以8.8%的核心资本率远高过5.5%的最低要求门槛。
消息人士说，初步测试结果中，德意志银行在所谓的基本情况，即模拟经济温和成长时，该行的普通一级资本适足率为12.6%。
德意志银行拒绝置评。
接受欧洲央行全面质量体检的130家银行，在周四接获检测的初步部分结果。欧洲央行计划10月26日周日公布最后结果。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
百度公布，第一季营收为168.91亿元人民币(24.54亿美元)，较上年同期增长6.8%。该公司在2月时预估首季营收介乎164.8-170.3亿元人民币。
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