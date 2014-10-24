德国金融：德意志银行轻松通过欧洲央行压力测试--消息人士

路透法兰克福10月24日 - 两位熟知内情消息人士周五说，德意志银行 轻松通过欧洲央行的压力测试，其以8.8%的核心资本率远高过5.5%的最低要求门槛。

消息人士说，初步测试结果中，德意志银行在所谓的基本情况，即模拟经济温和成长时，该行的普通一级资本适足率为12.6%。

德意志银行拒绝置评。