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市场报道 | 2014年 10月 24日 星期五 21:27 BJT

德国金融：德意志银行轻松通过欧洲央行压力测试--消息人士

路透法兰克福10月24日 - 两位熟知内情消息人士周五说，德意志银行 轻松通过欧洲央行的压力测试，其以8.8%的核心资本率远高过5.5%的最低要求门槛。

消息人士说，初步测试结果中，德意志银行在所谓的基本情况，即模拟经济温和成长时，该行的普通一级资本适足率为12.6%。

德意志银行拒绝置评。

接受欧洲央行全面质量体检的130家银行，在周四接获检测的初步部分结果。欧洲央行计划10月26日周日公布最后结果。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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