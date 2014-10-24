《综述》美国新屋销售年率升至六年高位，楼市复苏仍不稳定

* 美国9月新屋销售较前月增长0.2%

* 8月新屋销售增幅被大幅下修

* 新屋库存升至2010年来最高，房价中值下跌

路透华盛顿10月24日 - 美国9月新屋销售年率上升至六年高位，但8月新屋销售增幅被大幅下修，显示美国房市复苏仍不够稳定。

美国商务部周五公布，美国9月新屋销售较前月增长0.2%，经调整后新屋销售年率为46.7万户，为2008年7月来最高。8月新屋销售年率被下修至46.6万户，前值为50.4万户。

接受路透访问的分析师预期9月新屋销售年率为47.0万户。

在数据公布后，美国公债价格保持涨势。美股小幅上升，而美元兑欧元下跌。

美股房屋类股指数 跌0.78%。房屋建筑商PulteGroup Inc 下挫超过1%，该公司周四公布季度营收增长4%。

“我们预计未来几个月楼市复苏仍较为缓慢，”道明证券分析师Gennadiy Goldberg说。

欲浏览新屋销售图表，请点选: link.reuters.com/zex62w

通常新屋销售每个月的波动都比较大，且进行大幅修正也是常事。新屋销售在楼市销售中的占比约为8%。9月新屋销售较上年同期增长17%。

在2013年下半年因按揭贷款利率急升而停滞后，楼市活动逐步回暖。30年期固定利率按揭贷款利率本周跌至去年6月来最低水平，房屋销售可能升温。

按揭贷款利率下降的同时，美国公债收益率也大幅走低，因全球经济增长不断放缓和全球股市遭大举抛售，交易商推迟了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的预期。

不过，薪资增长缓慢，仍限制了房屋销售的增长。本周公布的数据显示，9月成屋销售年率升至一年高位。

9月美国西部新屋销售下降8.9%，回吐部分8月录得的28.1%的巨大升幅。在美国人口稠密的南部，9月新屋销售增长2.0%，而中西部新屋销售急增12.3%。东北部新屋销售持平。

由于新屋销售增长温和，上市销售的新屋库存上升1.5%，至2010年7月来最高水平。房屋建筑商加速开发新房，加之新屋库存增加，应该为买家提供更多选择，同时也会抑制房价涨幅。

以9月的销售量计算，需要5.3个月的时间来消化市场上的住房供应，与8月持平。通常认为供应可以满足六个月的销售是供需达到良好平衡的状态。

9月新屋房价中值同比下降4.0%，至25.9万美元。(完)