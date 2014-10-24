金球全市：金价本周势将下跌，因美元上涨和美国数据强劲

* 美国新屋销售年率升至六年高位

* 美元本周势将上涨，之前两周下跌

* 市场关注10月28-29日美联储政策会议

路透纽约/伦敦10月24日 - 金价周五小幅下跌，本周势将下滑，因美股上涨和美国经济数据强劲，削弱对黄金的避险需求。

美国9月新屋销售年率上升至六年高位，但8月新屋销售增幅被大幅下修，显示美国房市复苏仍不够稳定。

金价势将录得0.5%的周度跌幅，之前连续两周上涨，因重新忧虑全球经济增长。

“一系列美国经济数据较好，缓和对较广泛经济的忧虑，过去几天令金价承压，因之前黄金受到避险买盘支撑，”麦格理分析师Matthew Turner说。

1709 GMT，现货金 下跌0.1%，报每盎司1,230.80美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)期金 表现好于现货金，上涨2.70美元，报每盎司1,231.80美元。

金价本周下跌，受美元急升拖累。

美元兑一篮子主要货币周五下滑0.1%，但本周势将上升约1%，之前两周均下跌。

全球最大上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持有量本周降至2008年底来最低，反映金市的利空人气犹在。

下一个市场焦点将是周二和周三举行的美联储政策会议。分析师一致预计，美联储在这次会议上将结束第三轮量化宽松政策。市场将留意升息时机的任何线索。

其他贵金属方面，现货银 小升0.1%，报每盎司17.16美元。

现货铂金 跌0.2%，报每盎司1,246.74美元。现货钯金 下跌0.10美元，报每盎司777.10美元，本周上升4%，成为本周表现最好的贵金属。(完)

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