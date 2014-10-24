金球全市：金价本周势将下跌，因美元上涨和美国数据强劲

澳洲股市：受商品价格走软拖累收盘持平，但月线连续第三个月上扬
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
* 美国新屋销售年率升至六年高位
* 美元本周势将上涨，之前两周下跌
* 市场关注10月28-29日美联储政策会议
路透纽约/伦敦10月24日 - 金价周五小幅下跌，本周势将下滑，因美股上涨和美国经济数据强劲，削弱对黄金的避险需求。
美国9月新屋销售年率上升至六年高位，但8月新屋销售增幅被大幅下修，显示美国房市复苏仍不够稳定。
金价势将录得0.5%的周度跌幅，之前连续两周上涨，因重新忧虑全球经济增长。
“一系列美国经济数据较好，缓和对较广泛经济的忧虑，过去几天令金价承压，因之前黄金受到避险买盘支撑，”麦格理分析师Matthew Turner说。
1709 GMT，现货金 下跌0.1%，报每盎司1,230.80美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)期金 表现好于现货金，上涨2.70美元，报每盎司1,231.80美元。
金价本周下跌，受美元急升拖累。
美元兑一篮子主要货币周五下滑0.1%，但本周势将上升约1%，之前两周均下跌。
全球最大上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持有量本周降至2008年底来最低，反映金市的利空人气犹在。
下一个市场焦点将是周二和周三举行的美联储政策会议。分析师一致预计，美联储在这次会议上将结束第三轮量化宽松政策。市场将留意升息时机的任何线索。
其他贵金属方面，现货银 小升0.1%，报每盎司17.16美元。
现货铂金 跌0.2%，报每盎司1,246.74美元。现货钯金 下跌0.10美元，报每盎司777.10美元，本周上升4%，成为本周表现最好的贵金属。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。