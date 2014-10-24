美国股市: 道琼工业指数上扬0.76%，Nasdaq指数攀升0.69%

日本个股：索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透纽约10月24日 - 美国股市周五上扬，标普500指数录得2013年1月来最好表现的一周，受微软和宝洁(宝硷,P&G)业绩助力，且对埃博拉病毒可能在美国扩散的忧虑缓解。
道琼工业指数 收高127.51点，或0.76%，至16,805.41点；标准普尔500指数 收高13.76点，或0.71%，至1,964.58点；Nasdaq指数 上扬30.923点，或0.69%，至4,483.715点。
本周，道指上涨2.6%，标普500指数升4.1%，Nasdaq指数大涨5.3%(完)
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
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路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。