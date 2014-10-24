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货币新闻 | 2014年 10月 25日 星期六 04:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数上扬0.76%，Nasdaq指数攀升0.69%

路透纽约10月24日 - 美国股市周五上扬，标普500指数录得2013年1月来最好表现的一周，受微软和宝洁(宝硷,P&G)业绩助力，且对埃博拉病毒可能在美国扩散的忧虑缓解。

道琼工业指数 收高127.51点，或0.76%，至16,805.41点；标准普尔500指数 收高13.76点，或0.71%，至1,964.58点；Nasdaq指数 上扬30.923点，或0.69%，至4,483.715点。

本周，道指上涨2.6%，标普500指数升4.1%，Nasdaq指数大涨5.3%(完)
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