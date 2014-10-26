重温稿-美国债市：美国公债价格持稳，因埃博拉忧虑减退

* 纽约市发现首个埃博拉病例令人担心病毒可能扩散

* 对埃博拉的忧虑减退，因感染埃博拉病毒的护士最新病毒测试呈阴性

* 担心欧洲银行压力测试结果，燃点对公债的避险买盘

* 美国新屋销售年率升至2008年7月来最高

路透纽约10月24日 - 美国公债价格周五几无变动，因最新消息表明，埃博拉病毒并未在美国扩散，且未损及经济，削弱了稍早对公债的避险需求。

对埃博拉病毒扩散的担忧在周四尾盘加剧，因纽约市一家医院的一名医护人员埃博拉病毒测试呈阳性，他曾在西非参与埃博拉病人的治疗。但这一忧虑在周五消退，因三名曾经与这位医护人员有过密切接触的人被当局隔离，而且他们的健康状况仍然良好。此外，美国卫生部门称，感染埃博拉病毒的达拉斯护士最新病毒测试呈阴性。

“公债市场一直是资金避险的地方。现在埃博拉忧虑有所减 退，”Mitsubishi UFJ Securities美国公债交易部执行董事Thomas Roth说。

对埃博拉病毒扩散的担忧减弱，促使投资者回到美国股市，标普500指数录得近两年来最好表现的一周，且对公债的避险需求不断下降。

指标10年期公债 尾盘升1/32，收益率报2.271%，较周四尾盘低0.4个基点。路透数据显示，10年期公债收益率周四触及约两周高位2.300%。

30年期公债 下跌5/32，收益率报3.053%，日内上升约1个基点。

**静待银行压力测试结果和美联储政策会议**

欧洲央行将在周日1100 GMT公布130家区内银行的压力测试结果，与之相关的不安情绪引发资金周五稍早流入公债市场，带动指标公债收益率从周四触及的近两周高位回落。

消息人士向路透表示，德意志银行 、以及多家西班牙和法国银行均通过了测试，其资本充足率高于预期。

分析师表示，尽管据报道未通过测试的银行数量较多，但报道暗示这些银行的资本缺口并不大。这些银行累积的资本缺口没有超出欧洲央行可管理的范围。

分析师说，如果本周末美国没有出现新的埃博拉病例，交易商将聚焦下周总计1,080亿美元的公债供应，以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二和周三会议后发布的政策声明。

市场预期美联储决策者下周将结束第三轮量化宽松计划，因美国经济稳步成长，即使成长低于目标。

美国商务部周五公布，美国9月新屋销售较前月增长0.2%，经调整后新屋销售年率为46.7万户，为2008年7月来最高。8月新屋销售年率被下修至46.6万户，前值为50.4万户。

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