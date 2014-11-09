《综述》IMF和美国欢迎日本和ECB货币刺激举措，敦促各国拉动经济成长

* IMF称欧洲央行和日本央行货币刺激举措合理

* 全球央行总裁在巴黎召开会议

* 诺亚谈及欧洲央行购债设想

* 英国央行卡尼警告市场正常化带来的波动性风险

路透巴黎11月7日 - 国际货币基金组织(IMF)和美国周五欢迎欧洲央行和日本央行扩大货币刺激举措，并敦促全球各国政府尽力刺激经济成长。

IMF总裁拉加德在巴黎央行行长会议上表示，欧洲央行和日本央行采取非传统举措对抗低通胀和经济停滞是“非常合理且适当的”，称全球经济“脆弱、不稳定且不均衡”。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦称，“各国央行需准备采取各种可用工具，包括非传统政策，以支持经济成长并达成通胀目标，”尤其是那些撤出财政刺激举措的国家。

就在这些言论发表的前一天，欧洲央行责成内部人员，除了已经达成一致的减息、资产购买及放款操作外，开始准备更大胆的举措，以备对抗物价上涨速度减缓之需。

不过，印度央行总裁拉詹表示，“推出更多刺激是否是正解”还不好说。拉詹指出，实行更多的经济改革同样重要。

拉加德表示，预算状况良好的国家应付出更多努力来支撑经济成长，并称德国宣布未来三年在公共基础设施上增支100亿欧元并不够。

“在这方面，我们必须不断地重申，货币政策并不是唯一的重要举措，必须与良好的财政政策相结合，那些有财政空间的国家，要利用财政空间，以支撑并恢复经济成长，”她说。

“相比未来必须采取的举措，昨天的声明显然是非常小的一部分。”

欧洲央行管理委员会委员诺亚表示，各国央行包括自己所在的法国央行，都应该准备必要时购买公债，以避免通缩或主权债券出现挤兑。

“如果宏观经济或金融稳定性面临风险，甚或公债自我推动的挤兑可能涉及到是否会被债市拒之门外，或者为了避免公共债务问题导致通缩后果，那么都需要实施这种举措，”诺亚在会议上表示。

**政策正常化过渡期**

其他发言者警告称，在实行较长时间的宽松货币政策后，主要央行采取的政策方向迥异，可能导致汇率动荡，并增加金融市场的波动。

英国央行总裁卡尼谈到可能“充满波折的过渡期”，即市场充斥央行提供的大量流动性，至恢复到更正常货币环境这段时间。

“目前我们处在波动性、利差受抑的环境，尤其是在流动性溢价方面，特例除外。随着政策正常化，情况会发生变化，”卡尼称。

“但我认为，这种现实或者这种可能性不应影响政策正常化开始的时间。”

美联储上周结束数年的购债计划，尽管决策者对未来加息的时间和速度看法不同。

纽约联储总裁杜德利在会上表示，美联储可能“在明年的某个时候”加息，投资者似乎从中得到对这轮政策收紧周期保持耐心的讯息。

德国保险商德国安联经济顾问、前太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)表示，各国央行不应低估其货币政策迥异带来的外汇市场波动风险。

“理论上讲这些汇率波动可能有助于全球经济恢复平衡，但我只是从市场角度警告不要低估...汇率波动的速度和幅度，”他说。

**欧元贬值未激起他国恐慌**

周四欧洲央行总裁德拉吉宣布，该行管委会一致决定必要时进一步采取非传统举措以对抗通胀减速，之后欧元跌穿1.24美元至2012年以来低点。

欧洲央行已开始向银行业者提供新一波无限量四年期低息贷款，以激励向企业放贷。欧洲央行还增加有担保债券购买，料将购买打包贷款即资产支持证券。

德拉吉实际承诺了，通过这些举措将该行资产负债表规模扩大约1万亿欧元(1.24万亿美元)，升向2012年欧元区危机时达到的峰值，如果达不到这一目标，还会采取其他举措。

尽管欧元兑美元今年跌约11%，但迄今尚未激起欧洲贸易伙伴的过度恐慌。

各国央行行长称，上月IMF年度会议期间出现这一问题，但其他主要经济体表示理解，认为相比欧元区出现通缩，欧元贬值更可取。

日本央行总裁黑田东彦暗示，日本政府应加速开放经济，加大竞争，以提振经济成长。之前日本央行决定扩大货币刺激举措，让国内经济摆脱长达十年的通缩和经济停滞。