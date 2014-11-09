《美股一周展望》企业获利前景恐不如投资者预期亮丽

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和预报天气转干
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，交易商称，因技术性卖盘，玉米下跌带来外溢效应，以及天气预报称美国种植天气在周末大雨过后将转干。
路透纽约11月7日 - 随着美国企业第三季财报公布接近尾声，许多投资者都松了口气，因为获利超过预期的企业数量超过2010年以来的任何一季。
但一些分析师表示，投资者放松地可能有点太早。
Evercore ISI量化研究主管Pankaj Patel表示，虽然多数标普500成分企业第三季获利超过分析师预估，但许多企业只是勉强超过预估。
据Evercore数据分析，截至本周初公布业绩的标普500成分企业之中，66%的企业超过预期。但Patel研究表明，扣除业绩超过预期5%或以下的公司，该比例降至只有43%。
汤森路透I/B/E/S对分析师调查显示，扣除业绩超过预期5%或以下的公司占比也远低于业绩超过预期的所有企业比例。据该调查，标普500企业中迄今有74%超过分析师预期，这一比例是2010年第二季以来最高的一季。标普500成分企业中有88%已公布业绩。
Patel表示，这一结果可能意味着，越来越多的企业试图要“操纵业绩超预期比例”，或许要掩盖获利疲弱状态，指出超过预期5%或以下的企业通常在业绩公布后的三天股价下跌。
“人为导致业绩超预期比例偏高，但大家仍关注这一比率，”Patel说。“他们继续购买股票，市场也随之升高。”
自大约10月8日财报季开始以来，标普500指数涨逾3%。该指数自10月15日低点涨幅则为9.1%。
此外，分析师继续削减企业的获利预估。对第四季获利预估低于本季初水准，对2015年第一季预估也是如此。
汤森路透数据显示，第四季获利成长目前估计在7.6%，10月1日时的预估为增长11.1%。2015年第一季获利增幅料为8.8%，低于10月1日预估的成长11.5%。
而且，克利夫兰一家专门研究企业获利趋势的独立研究公司The Earnings Scout执行长Nick Raich表示，第四季预估降幅也较前季增加。
少部分企业自己公布的财测，传递的信息也不那么乐观。汤森路透数据显示，迄今第四季财测负面的企业与正面企业数量之比为3.9:1，高于第三季的3.3:1.
“趋势恶化，”Raich表示。“本季前景有些变差。”
若海外需求乏力导致第四季业绩疲弱，前景可能更加黯淡。(完)
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，交易商称，因技术性卖盘，玉米下跌带来外溢效应，以及天气预报称美国种植天气在周末大雨过后将转干。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透4月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五收高1%，收复了昨日 的部分失地，因投机性买盘和空头回补，但期棉本周周线下跌。 7月合约 收高0.91美分，或1.17%，报每磅78.87美分，交投区 间为77.65-78.97美分，昨日该合约大跌2%。 本周该合约下跌约0.6%，此前两周连续上涨。 “今日是本月的最后一个交易日，所以看到一些空头回补，我认为人 们仍在因为趋势而买入，” Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。 期货市场总成交量增加2,877口，至24,094口，数据显示，前一交易 日未平仓合约增加440口，至253,351口。(完) (编译 刘静；审校 李军)