全球汇市：投机客增持美元净多仓规模至六年最高--CFTC/路透

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
路透11月7日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元净多头仓位至至少六年来最高。
11月4日止当周，美元净多仓增至443.8亿美元，此前一周为423.9亿美元。这是2008年路透开始统计美元仓位以来美元净多仓最大规模。
这是美元多仓连续第五周触及至少400亿美元，显示了对美国经济前景和美元的信心。
最近一周投机客进一步增加欧元空仓，由上周的165,707口上升至179,021口，欧元净空仓创下2012年6月以来最高。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月4日当周 前一周
多头仓位 37,917 23,883
空头仓位 109,568 91,282
净仓位 -71,651 -67,399
欧元(125,000欧元为1口)
11月4日当周 前一周
多头仓位 59,566 59,054
空头仓位 238,587 224,761
净仓位 -179,021 -165,707
英镑(62,500英镑为1口)
11月4日当周 前一周
多头仓位 43,289 40,718
空头仓位 50,751 46,965
净仓位 -7,462 -6,247
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月4日当周 前一周
多头仓位 7,844 6,887
空头仓位 28,065 27,170
净仓位 -20,221 -20,283
加元(100,000加元为1口)
11月4日当周 前一周
多头仓位 29,627 26,093
空头仓位 49,042 47,498
净仓位 -19,415 -21,405
澳元(100,000澳元为1口)
11月4日当周 前一周
多头仓位 14,595 17,446
空头仓位 52,863 51,297
净仓位 -38,268 -33,851
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月4日当周 前一周
多头仓位 9,737 8,506
空头仓位 13,846 12,404
净仓位 -4,109 -3,898 (完)
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泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。