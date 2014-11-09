全球汇市：投机客增持美元净多仓规模至六年最高--CFTC/路透

路透11月7日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元净多头仓位至至少六年来最高。

11月4日止当周，美元净多仓增至443.8亿美元，此前一周为423.9亿美元。这是2008年路透开始统计美元仓位以来美元净多仓最大规模。

这是美元多仓连续第五周触及至少400亿美元，显示了对美国经济前景和美元的信心。

最近一周投机客进一步增加欧元空仓，由上周的165,707口上升至179,021口，欧元净空仓创下2012年6月以来最高。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月4日当周 前一周

多头仓位 37,917 23,883

空头仓位 109,568 91,282

净仓位 -71,651 -67,399

欧元(125,000欧元为1口)

11月4日当周 前一周

多头仓位 59,566 59,054

空头仓位 238,587 224,761

净仓位 -179,021 -165,707

英镑(62,500英镑为1口)

11月4日当周 前一周

多头仓位 43,289 40,718

空头仓位 50,751 46,965

净仓位 -7,462 -6,247

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月4日当周 前一周

多头仓位 7,844 6,887

空头仓位 28,065 27,170

净仓位 -20,221 -20,283

加元(100,000加元为1口)

11月4日当周 前一周

多头仓位 29,627 26,093

空头仓位 49,042 47,498

净仓位 -19,415 -21,405

澳元(100,000澳元为1口)

11月4日当周 前一周

多头仓位 14,595 17,446

空头仓位 52,863 51,297

净仓位 -38,268 -33,851

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月4日当周 前一周

多头仓位 9,737 8,506

空头仓位 13,846 12,404

净仓位 -4,109 -3,898 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价