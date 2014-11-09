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市场报道 | 2014年 11月 9日 星期日 14:57 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货11月4日持仓报告(表)

路透11月7日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年11月4日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(191,364口)

66,000 68,899 19,957 90,183 85,923 176,140 174,779 15,224 16,585

较10月28日变动(未平仓合约：减少4,595口)

1,661 -3,054 -2,981 -4,262 1,376 -5,582 -4,659 987 64

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.5 36.0 10.4 47.1 44.9 92.0 91.3 8.0 8.7

各类交易商数量(总计为272家)

88 101 69 61 58 185 200 (完)

(编译 李爽 审校 李春喜)
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