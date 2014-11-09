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市场报道 | 2014年 11月 9日 星期日 15:01 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货11月4日持仓报告(表)

路透11月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年11月4日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,304,861口)

450,036 262,409 170,586 572,287 613,024 1192909 1046019 111,952 258,842

较10月28日变动(未平仓合约：增加33,841口)

16,142 -16,145 3,751 18,167 40,167 38,060 27,773 -4,219 6,068

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.5 20.1 13.1 43.9 47.0 91.4 80.2 8.6 19.8

各类交易商数量(总计为752家)

148 180 176 237 337 505 609 (完)

(编译 李爽 审校 李春喜)
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