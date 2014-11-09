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市场报道 | 2014年 11月 9日 星期日 15:02 BJT

CFTC报告：COMEX期铜11月4日持仓报告(表)

路透11月7日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年11月4日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(164,942口)

47,492 73,355 11,464 94,794 58,919 153,750 143,738 11,192 21,204

较10月28日变动(未平仓合约：减少4,982口)

-6,900 -2,394 -2,901 3,941 -809 -5,860 -6,104 878 1,122

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.8 44.5 7.0 57.5 35.7 93.2 87.1 6.8 12.9

各类交易商数量(总计为249家)

63 108 51 54 57 141 199 (完) (编译 李爽 审校 李春喜)
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