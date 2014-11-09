CFTC报告：COMEX期铜11月4日持仓报告(表)

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和预报天气转干
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，交易商称，因技术性卖盘，玉米下跌带来外溢效应，以及天气预报称美国种植天气在周末大雨过后将转干。
路透11月7日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年11月4日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(164,942口)
47,492 73,355 11,464 94,794 58,919 153,750 143,738 11,192 21,204
较10月28日变动(未平仓合约：减少4,982口)
-6,900 -2,394 -2,901 3,941 -809 -5,860 -6,104 878 1,122
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.8 44.5 7.0 57.5 35.7 93.2 87.1 6.8 12.9
各类交易商数量(总计为249家)
63 108 51 54 57 141 199 (完) (编译 李爽 审校 李春喜)
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，交易商称，因技术性卖盘，玉米下跌带来外溢效应，以及天气预报称美国种植天气在周末大雨过后将转干。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透4月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五收高1%，收复了昨日 的部分失地，因投机性买盘和空头回补，但期棉本周周线下跌。 7月合约 收高0.91美分，或1.17%，报每磅78.87美分，交投区 间为77.65-78.97美分，昨日该合约大跌2%。 本周该合约下跌约0.6%，此前两周连续上涨。 “今日是本月的最后一个交易日，所以看到一些空头回补，我认为人 们仍在因为趋势而买入，” Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。 期货市场总成交量增加2,877口，至24,094口，数据显示，前一交易 日未平仓合约增加440口，至253,351口。(完) (编译 刘静；审校 李军)