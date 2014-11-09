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市场报道 | 2014年 11月 9日 星期日 15:04 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货11月4日持仓报告(表)

路透11月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年11月4日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(419,547口)

129,951 157,457 67,746 190,055 147,598 387,752 372,801 31,795 46,746

较10月28日变动(未平仓合约：减少5,898口)

-4,525 -11,938 -950 -30 6,477 -5,505 -6,411 -393 513

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.0 37.5 16.1 45.3 35.2 92.4 88.9 7.6 11.1

各类交易商数量(总计为380家)

108 126 129 91 96 289 287(完)

(编译 李爽 审校 李春喜)
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