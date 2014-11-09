CFTC报告：CBOT小麦期货11月4日持仓报告(表)

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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路透11月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年11月4日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(419,547口)
129,951 157,457 67,746 190,055 147,598 387,752 372,801 31,795 46,746
较10月28日变动(未平仓合约：减少5,898口)
-4,525 -11,938 -950 -30 6,477 -5,505 -6,411 -393 513
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.0 37.5 16.1 45.3 35.2 92.4 88.9 7.6 11.1
各类交易商数量(总计为380家)
108 126 129 91 96 289 287(完)
(编译 李爽 审校 李春喜)
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