CFTC报告：CBOT大豆期货11月4日持仓报告(表)

纽约期市：期棉因投机性买盘和空头回补收高1%，本周周线下跌

路透4月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五收高1%，收复了昨日 的部分失地，因投机性买盘和空头回补，但期棉本周周线下跌。 7月合约 收高0.91美分，或1.17%，报每磅78.87美分，交投区 间为77.65-78.97美分，昨日该合约大跌2%。 本周该合约下跌约0.6%，此前两周连续上涨。 “今日是本月的最后一个交易日，所以看到一些空头回补，我认为人 们仍在因为趋势而买入，” Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。 期货市场总成交量增加2,877口，至24,094口，数据显示，前一交易 日未平仓合约增加440口，至253,351口。(完) (编译 刘静；审校 李军)