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市场报道 | 2014年 11月 9日 星期日 15:05 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货11月4日持仓报告(表)

路透11月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年11月4日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(655,299口)

196,530 183,238 79,960 334,718 262,008 611,208 525,206 44,091 130,093

较10月28日变动(未平仓合约：减少38,441口)

-680 -14,709 -20,981 -10,461 4,004 -32,122 -31,686 -6,319 -6,755

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.0 28.0 12.2 51.1 40.0 93.3 80.1 6.7 19.9

各类交易商数量(总计为609家)

133 211 153 152 221 379 503 (完) (编译 李爽 审校 李春喜)
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