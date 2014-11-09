香港社会：前特首董建华称，中国不会改变对民主的立场--报载

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
路透香港11月9日 - 周日一份报纸报导，香港首任行政长官董建华表示，中国共产党领导人不会对学生们的民主诉求做出让步，明显回应了学生们要求董建华担任协调人的建议。
香港示威活动领袖周四提出，让一位有声望的中间人比如前特首董建华帮助协调安排前往北京。
董建华的发言人对香港南华早报表示，董建华指出，中央政府理解香港存在不同看法，“全国人民代表大会常务委员会在8月31日的决定不会改变。”(完)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。