金砖国家：11月7日股汇市收盘纵览

路透11月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月7日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周五收跌0.37%或3.67点，报987.65点。

中国股市：沪综指冲高回落震荡收跌，前期头部压力仍大制约大盘

香港股市：收低0.4%，铁路股挫跌

中国汇市：人民币收弱于两周低位，美国非农出炉前市场做多美元

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巴西股市：巴西国有石油公司Petrobras汽油价格涨幅低于预期，盘中拖累指标Bovespa指数下跌。但Bovespa指数 终场收升1.11%，报53,222.85点。 拉美汇市：巴西雷亚尔连跌六日，至2005年低点附近

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南非股市：奢侈品个股Richemont引领南非股市升势，因投资者忽略该公司公布令人失望的上半财年业绩，而是把焦点放在股票超卖上。指标Top-40绩优股指数 收升1.15%，报44,815点。综合指数 涨0.99%，报50,079点。

南非汇市：穆迪下调南非信贷评等后，兰特兑美元承压触及五周低点

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印度股市：收低，之前四日连创纪录高位，投资者趁最近表现突出个股了结获利，不过在美国公布非农就业数据前，谨慎情绪蔓延。指标BSE股指 本周收平盘，周三还首次突破28,000点，不过还未能收在该水准上方。该股指周五收盘跌0.17%，报27,868.63点。NSE指数 下滑0.02%至8,337点，本周涨0.2%。

印度汇市：印度卢比跌至三周低点，继续追随新兴市场货币跌势，在美国非农就业报告公布前，市场人气变得谨慎。印度卢比兑美元 收报61.6425/6525，盘中低见61.6750，为10月17日以来最低；周三收盘价为61.41/42。印度金融市场周四因假期休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.94%，报1,007.680点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.19%，报554.67点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.46%，报46.6500卢布；卢布兑欧元 持平，报58.0485卢布。(完)