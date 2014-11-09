金砖国家：11月7日股汇市收盘纵览

纽约期市：原糖期货急升，交易商关注5月合约有大量交割
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。
路透11月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月7日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五收跌0.37%或3.67点，报987.65点。
中国股市：沪综指冲高回落震荡收跌，前期头部压力仍大制约大盘
香港股市：收低0.4%，铁路股挫跌
中国汇市：人民币收弱于两周低位，美国非农出炉前市场做多美元
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巴西股市：巴西国有石油公司Petrobras汽油价格涨幅低于预期，盘中拖累指标Bovespa指数下跌。但Bovespa指数 终场收升1.11%，报53,222.85点。 拉美汇市：巴西雷亚尔连跌六日，至2005年低点附近
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南非股市：奢侈品个股Richemont引领南非股市升势，因投资者忽略该公司公布令人失望的上半财年业绩，而是把焦点放在股票超卖上。指标Top-40绩优股指数 收升1.15%，报44,815点。综合指数 涨0.99%，报50,079点。
南非汇市：穆迪下调南非信贷评等后，兰特兑美元承压触及五周低点
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印度股市：收低，之前四日连创纪录高位，投资者趁最近表现突出个股了结获利，不过在美国公布非农就业数据前，谨慎情绪蔓延。指标BSE股指 本周收平盘，周三还首次突破28,000点，不过还未能收在该水准上方。该股指周五收盘跌0.17%，报27,868.63点。NSE指数 下滑0.02%至8,337点，本周涨0.2%。
印度汇市：印度卢比跌至三周低点，继续追随新兴市场货币跌势，在美国非农就业报告公布前，市场人气变得谨慎。印度卢比兑美元 收报61.6425/6525，盘中低见61.6750，为10月17日以来最低；周三收盘价为61.41/42。印度金融市场周四因假期休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.94%，报1,007.680点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.19%，报554.67点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.46%，报46.6500卢布；卢布兑欧元 持平，报58.0485卢布。(完)
(编译 李爽 审校 李春喜)
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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