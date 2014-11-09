中国能源：2020年煤炭消费控制在约42亿吨，发展非化石能源--能源局

路透北京11月9日 - 中国国家能源局监管总监谭荣尧周日表示，未来中国将大力推进能源节约，控制煤炭消费总量，大力发展非化石能源，2020年煤炭消费总量控制在42亿吨左右，非化石能源消费比重达15%。

新华社援引他在亚太经合组织（APEC）会议现场召开新闻发布会的讲话称，到2020年努力将一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，同时将能源消费与经济增长挂钩，对高耗能产业和过剩产业实行能源消费总量控制强约束，其他产业按先进能效标准实行强约束。

当前中国多煤缺油少气，能源消费主要以煤为主的现状，谭荣尧表示，相比目前平均327克标准煤／千瓦时的供电煤耗，行业有很大潜力推动煤炭高效利用。

他介绍，除了积极开发水电外，还将大力发展风电、太阳能等可再生能源。目前国家能源局正在加快制定关于促进风电产业健康发展的若干意见，到2020年争取建成2亿千瓦风电装机和1亿千瓦光伏装机，实现风电与煤电上网电价相当，光伏发电与电网销售电价相当。

谭荣尧表示，未来中国将继续增强能源自主保障能力。推进煤电大基地大通道建设，重点建设14个亿吨级大型煤炭基地，建设九个千万千瓦级大型煤电基地。此外还重点规划建设12条“西电东送”输电通道。

初步测算，建成后可基本满足京津冀鲁、长三角、珠三角地区2020年前的外来电力需求，每年可减少上述地区标煤消费1亿吨。

国家能源局同时披露了能源审批简政放权推进情况，继第一批审批权限下放23项后，第二批还有18项审批权限下放，累计下放将超过全部审批权限的50%。

10月底，最高检称共查办国家发改委受贿案11案11人，其中国家能源局5人、价格司5人、就业和收入分配司1人，价格司领导班子多数涉嫌职务犯罪，煤炭司副司长魏鹏远家中搜查发现现金折合人民币２亿余元人民币。