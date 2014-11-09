中国个股：中国铁建称必要时将通过法律途径维护企业合法权益

路透北京11月9日 - 针对墨西哥政府取消中国铁建 高铁中标一事，中国铁建股份有限公司周日发布声明称，对此公司异常震惊，必要时将通过法律途径维护企业合法权益。

新华社周日报导，在获知取消中标结果消息后，中国铁建立即启动了应急预案，并向墨方提出质询。公司已组成法律专家团队，对该事件进行法律层面的深入评估，必要时将通过法律途径维护企业合法权益。

“对此我公司异常震惊。中国铁建此次投标，始终遵守墨政府公开招标程序和要求，投标内容也符合墨方标书规定。”中铁建称，“取消招标结果完全是由于墨方因素，与我公司无关。我公司正密切关注事件的进一步发展。”

中国国家发展改革委就墨西哥政府取消中国企业高铁中标一事亦在周日罕见发表声明称，取消招标结果是由于墨西哥国内因素，与中方企业无关，并希望此事尽快得到妥善处理。

今年8月15日，墨西哥通信交通部发布公告，对墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目进行国际公开招标。10月15日，中国铁建联合中国南车及墨西哥当地四家公司按照墨西哥《公共工程与相关服务法》和招标文件的要求按时提交了标书。评标期间，墨通信交通部聘请国际咨询公司对联合体标书进行了严格评审，最终获94.4分（满分100分）。

１１月３日，墨西哥通信交通部宣布中国铁建联合体递交的标书符合墨西哥招标法条例，确定该联合体中标，并发布了《招标结果公告》，对招标和评标过程及结果进行了详细公告。

11月7日，墨西哥宣布取消由中国企业牵头团队兴建一条数十亿美元高铁的合约，因为得标团队为唯一竞标者，引发抨击；这项取消合约决定为墨西哥总统培尼亚下周出访中国投下阴影 (Full Story)。

该消息导致中国铁建周五跌幅近5%，收报6.73元人民币。