《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月7日

纽约期市：原糖期货急升，交易商关注5月合约有大量交割
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 41.02 +0.38 +0.94 1023069
搜狐 50.34 +1.15 +2.34 352438
网易 91.80 -1.00 -1.08 343061
百度 236.54 -0.36 -0.15 1913073
台湾
台湾积体电路 21.82 +0.02 +0.09 1762464
联电 2.13 -0.01 -0.47 43413
日月光 5.97 -0.03 -0.50 302844
硅品精密 7.01 +0.00 +0.00 772039
和信超媒体 1.00 +0.00 +0.01 78827
友达 4.86 +0.16 +3.40 77993
中华电信 30.19 +0.03 +0.10 35906
台湾国际航电 54.70 -0.24 -0.44 1467556
香港
中国移动 62.16 -0.33 -0.53 136538
中国联通 14.73 -0.03 -0.20 74474
中国电信 62.48 -0.37 -0.59 14316
中芯国际 4.90 -0.01 -0.20 16723
电讯盈科 6.28 +0.03 +0.40 122
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张荻；审校 龚芳)
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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