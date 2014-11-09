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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 41.02 +0.38 +0.94 1023069

搜狐 50.34 +1.15 +2.34 352438

网易 91.80 -1.00 -1.08 343061

百度 236.54 -0.36 -0.15 1913073

台湾

台湾积体电路 21.82 +0.02 +0.09 1762464

联电 2.13 -0.01 -0.47 43413

日月光 5.97 -0.03 -0.50 302844

硅品精密 7.01 +0.00 +0.00 772039

和信超媒体 1.00 +0.00 +0.01 78827

友达 4.86 +0.16 +3.40 77993

中华电信 30.19 +0.03 +0.10 35906

台湾国际航电 54.70 -0.24 -0.44 1467556

香港

中国移动 62.16 -0.33 -0.53 136538

中国联通 14.73 -0.03 -0.20 74474

中国电信 62.48 -0.37 -0.59 14316

中芯国际 4.90 -0.01 -0.20 16723

电讯盈科 6.28 +0.03 +0.40 122

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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