表格：日本截至10月底外汇储备升至1.266万亿美元--财务省

美国股市: 道琼工业指数收挫0.19%，纳斯达克指数收跌0.02%
路透纽约4月28日 - 美国股市周五收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易员锁定近期利润提供了理由。
路透日本11月10日 - 日本财务省周一公布，日本10月底的外汇储备升至1.27万亿(兆)美元。
财务省稍早称，日本当局在9月29日-10月29日期间未进行市场干预。
具体数据如下(单位:10亿美元):
10月底 9月底 8月底 2013年10月底
总计 1,265.925 1,264.405 1,278.011 1,276.751
完整表格参见财务省网站：
(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易员锁定近期利润提供了理由。
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所