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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 07:59 BJT

表格：日本截至10月底外汇储备升至1.266万亿美元--财务省

路透日本11月10日 - 日本财务省周一公布，日本10月底的外汇储备升至1.27万亿(兆)美元。

财务省稍早称，日本当局在9月29日-10月29日期间未进行市场干预。

具体数据如下(单位:10亿美元):

10月底 9月底 8月底 2013年10月底

总计 1,265.925 1,264.405 1,278.011 1,276.751

完整表格参见财务省网站：

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(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
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