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市场报道 | 2014年 11月 10日 星期一 06:31 BJT

《美国重要政经日程》--11月10日

路透11月10日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

1600 - 农业部(USDA)公布谷物和油料作物每周出口检验报告

1600 - 财政部每周例行四周期国库券标售

1630 - 财政部每周例行三个月、六个月期国库券标售

1700 - USDA公布农作物产量和全球供需预估月报

1800 - 财政部标售三年期国债

2100 - USDA公布作物每周生长进度报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 白云)
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