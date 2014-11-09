《美国重要政经日程》--11月10日

美国股市: 道琼工业指数收挫0.19%，纳斯达克指数收跌0.02%
路透纽约4月28日 - 美国股市周五收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易员锁定近期利润提供了理由。
路透11月10日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
1600 - 农业部(USDA)公布谷物和油料作物每周出口检验报告
1600 - 财政部每周例行四周期国库券标售
1630 - 财政部每周例行三个月、六个月期国库券标售
1700 - USDA公布农作物产量和全球供需预估月报
1800 - 财政部标售三年期国债
2100 - USDA公布作物每周生长进度报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 白云)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易员锁定近期利润提供了理由。
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所