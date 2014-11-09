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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 06:35 BJT

****澳新经济指标预测--11月10日-11月17日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
    
    11月10日当周
    
    11月10-13日
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)               10月             --       +0.2%
                            (较上年同期)                                --       +4.1%    
    
    11月10日(一)
    0030 澳洲房屋融资                                   9月           -1.0%      -0.9%
             投资性房屋融资                                             --       -0.1% 
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  10月             --       -0.1%
                      (较上年同期)                                      --       +5.4%
    
    11月11日(二)
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 10月             --         1.0
                          企业信心指数                                  --           5  
    0030 澳洲房屋价格指数                            第三季          +1.5%       +1.8% 
    
    11月11-12日
    2330 澳洲消费者信心                                11月             --       +0.9%
    
    11月12日(三)
    0030 澳洲薪资价格指数(较前季)                    第三季          +0.6%       +0.6%
                  (较上年同期)                                       +2.6%       +2.6%
    2145 新西兰制造业PMI                               10月             --        58.1
    2145 新西兰食品价格指数                            10月             --       -0.8%
    
    11月13日(四)
    暂无重要数据。
    
    11月14日(五)
    0200 新西兰公债外资持有比例                        10月             --       63.7%
    
    11月17日当周
    
    11月17日(一)
    0030 澳洲新车销售                                  10月             --       +2.9%(完)
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