澳新经济指标预测--11月10日-11月17日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月10日当周 11月10-13日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.1% 11月10日(一) 0030 澳洲房屋融资 9月 -1.0% -0.9% 投资性房屋融资 -- -0.1% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- -0.1% (较上年同期) -- +5.4% 11月11日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 10月 -- 1.0 企业信心指数 -- 5 0030 澳洲房屋价格指数 第三季 +1.5% +1.8% 11月11-12日 2330 澳洲消费者信心 11月 -- +0.9% 11月12日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.6% 2145 新西兰制造业PMI 10月 -- 58.1 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.8% 11月13日(四) 暂无重要数据。 11月14日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 10月 -- 63.7% 11月17日当周 11月17日(一) 0030 澳洲新车销售 10月 -- +2.9%(完)