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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 07:42 BJT

《一周经济焦点》欧洲料迎来黯淡经济数据，证明经济需要更多扶助

由于日本的新政策行动有可能进一步推低日圆，欧元兑美元也因为欧洲央行促通胀的努力而下跌，因此不能排除布里斯班G20峰会也会讨论货币贬值问题的可能。

“欧洲央行明显希望自己能在竞相促通胀的全球货币战中占据有利地位，与日本央行有意推动日圆贬值一样，它的目标是要削弱欧元，”G+ Economics的首席经济学家Lena Komileva说。

韩国央行总裁周五表示，眼看日圆大跌损害韩国出口的竞争力，韩国对此不会不采取行动。

英国央行周三将公布季度通胀报告。在薪资依然几乎没有增长，9月通胀率降至只有1.2%的情况下，英国央行内部的分歧暗示，首次升息的时间可能进一步推迟。

最新的路透调查显示，受访分析师中，预计英国央行将在2015年第一季进行首次升息的人数与预期将在更晚时间点升息的人数几乎各占一半。(完) (编译 王丽鑫/李爽/陈宗琦/白云; 审校 许娜/杜明霞/张荻)
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