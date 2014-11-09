《一周经济焦点》欧洲料迎来黯淡经济数据，证明经济需要更多扶助

美国股市: 道琼工业指数收挫0.19%，纳斯达克指数收跌0.02%
路透纽约4月28日 - 美国股市周五收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易员锁定近期利润提供了理由。
由于日本的新政策行动有可能进一步推低日圆，欧元兑美元也因为欧洲央行促通胀的努力而下跌，因此不能排除布里斯班G20峰会也会讨论货币贬值问题的可能。
“欧洲央行明显希望自己能在竞相促通胀的全球货币战中占据有利地位，与日本央行有意推动日圆贬值一样，它的目标是要削弱欧元，”G+ Economics的首席经济学家Lena Komileva说。
韩国央行总裁周五表示，眼看日圆大跌损害韩国出口的竞争力，韩国对此不会不采取行动。
英国央行周三将公布季度通胀报告。在薪资依然几乎没有增长，9月通胀率降至只有1.2%的情况下，英国央行内部的分歧暗示，首次升息的时间可能进一步推迟。
最新的路透调查显示，受访分析师中，预计英国央行将在2015年第一季进行首次升息的人数与预期将在更晚时间点升息的人数几乎各占一半。(完) (编译 王丽鑫/李爽/陈宗琦/白云; 审校 许娜/杜明霞/张荻)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易员锁定近期利润提供了理由。
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所