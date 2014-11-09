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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 07:07 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月10日-11月17日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间  国家   规模     发行细节
 11/10  1350  法国            标售国库券(BTF)
                              
 11/10        美国            发售三年期公债
 11/11        日本            标售30年期政府公债
 11/12        德国   50亿欧   标售两年期联邦债券
                     元       
 11/12        美国            发售10年期公债
 11/12        意大            标售国库券
              利              
 11/13        意大            标售中长期债券
              利              
 11/13        英国            标售2024年到期公债
 11/13        日本            三个月期贴现国库券
 11/13        美国            发售30年期公债
 11/13        日本            标售五年期政府公债
 11/17  1350  法国            标售国库券(BTF)
                              
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 杜明霞)
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