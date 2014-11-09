《全球主要国家债券发行预告》--11月10日-11月17日

纽约期市：原糖期货急升，交易商关注5月合约有大量交割
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/10 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/10 美国 发售三年期公债 11/11 日本 标售30年期政府公债 11/12 德国 50亿欧 标售两年期联邦债券 元 11/12 美国 发售10年期公债 11/12 意大 标售国库券 利 11/13 意大 标售中长期债券 利 11/13 英国 标售2024年到期公债 11/13 日本 三个月期贴现国库券 11/13 美国 发售30年期公债 11/13 日本 标售五年期政府公债 11/17 1350 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 杜明霞)
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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