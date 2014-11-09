《全球汇市》美国就业报告公布后美元涨势失去动能，关注中国通胀数据

纽约期市：原糖期货急升，交易商关注5月合约有大量交割
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。
“整体来看，数据描绘的宏观经济景况与前几个月差不多：受美国和东盟国家的需求带动，出口增长强劲，大宗商品价格下跌和国内需求疲软导致了进口增速相对较低，”巴克莱分析师Jian Chang说。
0130GMT时中国将公布通胀率数据，这将成为许多亚洲投资者关注的下一焦点。中国10月通胀年率预计为1.6%，较9月持稳，但远低于官方目标3.5%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2470 1.2452 +0.14 -9.28 1.3745
美元/日圆 114.53 114.53 +0.00 +8.77 105.30
欧元/日圆 142.82 142.61 +0.15 -1.32 144.73
美元/瑞郎 0.9644 0.9656 -0.12 +8.02 0.8928
英镑/美元 1.5888 1.5871 +0.11 -4.03 1.6556
美元/加元 1.1315 1.1326 -0.10 +6.54 1.0620
澳元/美元 0.8650 0.8632 +0.21 -2.95 0.8913
新西兰元/美元 0.7772 0.7751 +0.27 -5.29 0.8206
澳元/日圆 99.070 98.860 +0.21 +5.56 93.850
新西兰元/日圆 89.010 88.770 +0.27 +3.01 86.410
英镑/日圆 181.97 181.77 +0.11 +4.38 174.33
澳元/新西兰元 1.1125 1.1125 +0.00 +2.55 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/许娜/陈宗琦/白云; 审校 杜明霞/李爽)
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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