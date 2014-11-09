《全球汇市》美国就业报告公布后美元涨势失去动能，关注中国通胀数据

“整体来看，数据描绘的宏观经济景况与前几个月差不多：受美国和东盟国家的需求带动，出口增长强劲，大宗商品价格下跌和国内需求疲软导致了进口增速相对较低，”巴克莱分析师Jian Chang说。

0130GMT时中国将公布通胀率数据，这将成为许多亚洲投资者关注的下一焦点。中国10月通胀年率预计为1.6%，较9月持稳，但远低于官方目标3.5%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2470 1.2452 +0.14 -9.28 1.3745

美元/日圆 114.53 114.53 +0.00 +8.77 105.30

欧元/日圆 142.82 142.61 +0.15 -1.32 144.73

美元/瑞郎 0.9644 0.9656 -0.12 +8.02 0.8928

英镑/美元 1.5888 1.5871 +0.11 -4.03 1.6556

美元/加元 1.1315 1.1326 -0.10 +6.54 1.0620

澳元/美元 0.8650 0.8632 +0.21 -2.95 0.8913

新西兰元/美元 0.7772 0.7751 +0.27 -5.29 0.8206

澳元/日圆 99.070 98.860 +0.21 +5.56 93.850

新西兰元/日圆 89.010 88.770 +0.27 +3.01 86.410

英镑/日圆 181.97 181.77 +0.11 +4.38 174.33

澳元/新西兰元 1.1125 1.1125 +0.00 +2.55 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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