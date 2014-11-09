日韩经济指标预测--11月10日-11月17日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月10日当周 11月9日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,644 11月10日(一) 2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 9月 盈余5,342 盈余2,871 11月11日(二) 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 39.9 0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 47.4 2100 韩国出口价格(较上年同期) 10月 -- -6.5% 进口价格(较上年同期) -- -8.8% 2300 韩国失业率 10月 -- 3.5% 11月12日(三) 0300 韩国L货供额 9月 -- +7.9% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 正8 2350 日本企业物价指数(较前月) 10月 -0.4% -0.1% (较上年同期) +3.5% +3.5% 2350 日本核心机械订单(较前月) 9月 -1.9% +4.7% (较上年同期) -1.3% -3.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,066 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超9,047 11月13日(四) 0100 韩国央行利率决定 11月 -- 2.00% 0430 日本工业生产 9月修正值 -- 2.7% 产能利用率(较前月) -- -1.7% 11月14日(五) 暂无重要数据。 11月16日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.5% -1.8% (环比年率) +2.1% -7.1% 11月17日当周 11月17日(一) 暂无重要数据。 (完)