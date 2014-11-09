中澳贸易：澳洲称乐见与中国的自由贸易协议协商取得进展

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透北京11月8日 - 澳洲周六表示，乐见与中国的自由贸易协议取得进展，若能在下周中国国家主席习近平到访时达成协议，将非常高兴。
习近平下周将出席于布里斯班召开的20国集团(G20)峰会，然后展开正式国事访问。
“据我了解，我们的协商人员对取得进展非常高兴，”澳洲外长毕夏普在北京出席亚太经合组织(APEC)论坛期间对记者表示。
“如果到G20会议时能达成协议，我们将非常高兴，但我们不是为了协议而达成协议。协议必须符合我们的国家利益，以及澳洲商业及出口商利益，对中国也是如此。”
中国是澳洲最大的贸易伙伴，2013年双边贸易额约为1,500亿美元。两国正在达成自由贸易协议的最后阶段，之前已经协商近10年，澳洲总理艾保德希望年底前签署。
参加APEC峰会的各国都在抓紧机会，讨论双边和多面自由贸易问题，包括中国倡导的亚太自由贸易区以及主要由美国支持的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)。(完)
(编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G