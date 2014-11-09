中澳贸易：澳洲称乐见与中国的自由贸易协议协商取得进展

路透北京11月8日 - 澳洲周六表示，乐见与中国的自由贸易协议取得进展，若能在下周中国国家主席习近平到访时达成协议，将非常高兴。

习近平下周将出席于布里斯班召开的20国集团(G20)峰会，然后展开正式国事访问。

“据我了解，我们的协商人员对取得进展非常高兴，”澳洲外长毕夏普在北京出席亚太经合组织(APEC)论坛期间对记者表示。

“如果到G20会议时能达成协议，我们将非常高兴，但我们不是为了协议而达成协议。协议必须符合我们的国家利益，以及澳洲商业及出口商利益，对中国也是如此。”

中国是澳洲最大的贸易伙伴，2013年双边贸易额约为1,500亿美元。两国正在达成自由贸易协议的最后阶段，之前已经协商近10年，澳洲总理艾保德希望年底前签署。

参加APEC峰会的各国都在抓紧机会，讨论双边和多面自由贸易问题，包括中国倡导的亚太自由贸易区以及主要由美国支持的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)。(完)