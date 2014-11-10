《热点聚焦》黑田东彦发动突袭，避免同僚提出不利实现通胀目标的预测

消息人士称，审议委员宫尾龙藏是一张游离票，他的投票结果难以预测。

消息人士表示，“如果日本央行真的要进一步宽松，那些这次不同意的人，很有可能会再次不同意。”

农林中金总合研究所经济分析师南武志预计，日本央行在2015年中期会再次宽松政策。他是路透调查的19位分析师中，四位正确预测到日本央行10月底会议意外之举的分析师之一。

倘若如此，当审议委员宫尾龙藏和森本宜久的任期分别在明年3和6月届满时，黑田东彦可能非常需要首相安倍晋三提名值得信赖的通货再膨胀学派人士出任审议委员。