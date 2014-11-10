《热点聚焦》黑田东彦发动突袭，避免同僚提出不利实现通胀目标的预测

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
消息人士称，审议委员宫尾龙藏是一张游离票，他的投票结果难以预测。
消息人士表示，“如果日本央行真的要进一步宽松，那些这次不同意的人，很有可能会再次不同意。”
农林中金总合研究所经济分析师南武志预计，日本央行在2015年中期会再次宽松政策。他是路透调查的19位分析师中，四位正确预测到日本央行10月底会议意外之举的分析师之一。
倘若如此，当审议委员宫尾龙藏和森本宜久的任期分别在明年3和6月届满时，黑田东彦可能非常需要首相安倍晋三提名值得信赖的通货再膨胀学派人士出任审议委员。
“为了完全克服通缩痼疾，必须服尽所有的药物，”黑田东彦周三表示。“半套的药物治疗只会让症状更加严重。”(完) (编译 王丽鑫/张荻/龚芳/戴素萍 审校 张明钧/艾茂林/杜明霞)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。