《香港报摘》--经济日报11月10日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
* 头版头条：
--特首梁振英带来「沪港通近期公布启动时间」的好消息前一日，上海证券交易所和港交所 分别就沪港通开通仪式进行彩排，业界憧憬未来数周可正式启动。 港交所指，不同于前两次，第三次彩排仪式行政总裁李小加亦参与其中以熟悉流程。
* 其他：
--五龙电动车 昆明厂房上周六正式投产，较计划推迟，年产能则由4,500架升至1万架，主力发展大巴及公交，执行董事兼副总裁谢能尹指，暂不便透露因提升产能而增加的投资额。
--总额30亿元（人民币，下同）的零售国债，拟于下周一（11月17日）开售，投资界料两年票面息率约2.6厘，以其1万元的低入场费可享高息，合低风险族。
--工商银行 宣布，旗下工银加拿大获中国人民银行授权，任多伦多人民币业务清算行，成为首家北美洲地区人币清算行。
--建行亚洲为扩展客户群，筹备推出中港两地跨境信用卡业务，除避免过度集中本港市场竞争外，更要拓展至潜力庞大的内地客户。
--科网消息本周转趋热闹，周二正式展开双十一光棍节网购促销活动，周三到腾讯 公布季绩，倘市场反应及业绩佳，有望带动科网股炒上。(完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。