《香港报摘》--经济日报11月10日

* 头版头条：

--特首梁振英带来「沪港通近期公布启动时间」的好消息前一日，上海证券交易所和港交所 分别就沪港通开通仪式进行彩排，业界憧憬未来数周可正式启动。 港交所指，不同于前两次，第三次彩排仪式行政总裁李小加亦参与其中以熟悉流程。

* 其他：

--五龙电动车 昆明厂房上周六正式投产，较计划推迟，年产能则由4,500架升至1万架，主力发展大巴及公交，执行董事兼副总裁谢能尹指，暂不便透露因提升产能而增加的投资额。

--总额30亿元（人民币，下同）的零售国债，拟于下周一（11月17日）开售，投资界料两年票面息率约2.6厘，以其1万元的低入场费可享高息，合低风险族。

--工商银行 宣布，旗下工银加拿大获中国人民银行授权，任多伦多人民币业务清算行，成为首家北美洲地区人币清算行。

--建行亚洲为扩展客户群，筹备推出中港两地跨境信用卡业务，除避免过度集中本港市场竞争外，更要拓展至潜力庞大的内地客户。

--科网消息本周转趋热闹，周二正式展开双十一光棍节网购促销活动，周三到腾讯 公布季绩，倘市场反应及业绩佳，有望带动科网股炒上。(完)