《中国报摘》--中国证券报11月10日

* 头版头条:

--国家主席习近平出席亚太经合组织工商领导人峰会开幕式，发表主旨演讲指出，当前中国经济呈现出新常态，经济增长更趋平稳，增长动力更为多元。中国经济结构优化升级，发展前景更加稳定。能不能适应新常态，关键在于全面深化改革的力度。

* 其他:

--经相关人士证实，11月8日上午九点，上交所交易大厅内进行了沪港通开通仪式的演练，持续时间约三十分钟。同时进行了沪港通的第一单模拟交易。另据悉，当天港交所方面也进行了开通仪式的演练。

--中国社科院学部委员余永定撰文指出，要降低融资成本，中国人民银行几乎别无选择，只能进行货币政策宽松，但可以通过更广、更全面的策略实施宽松，剑指企业融资成本上升的根本原因，从而避免货币宽松政策陷阱，但仅仅依靠人民银行进一步放松货币政策是不够的，还必须与设计良好、协调划一的金融改革相结合。