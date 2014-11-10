《中国报摘》--中国证券报11月10日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
* 头版头条:
--国家主席习近平出席亚太经合组织工商领导人峰会开幕式，发表主旨演讲指出，当前中国经济呈现出新常态，经济增长更趋平稳，增长动力更为多元。中国经济结构优化升级，发展前景更加稳定。能不能适应新常态，关键在于全面深化改革的力度。
* 其他:
--经相关人士证实，11月8日上午九点，上交所交易大厅内进行了沪港通开通仪式的演练，持续时间约三十分钟。同时进行了沪港通的第一单模拟交易。另据悉，当天港交所方面也进行了开通仪式的演练。
--中国社科院学部委员余永定撰文指出，要降低融资成本，中国人民银行几乎别无选择，只能进行货币政策宽松，但可以通过更广、更全面的策略实施宽松，剑指企业融资成本上升的根本原因，从而避免货币宽松政策陷阱，但仅仅依靠人民银行进一步放松货币政策是不够的，还必须与设计良好、协调划一的金融改革相结合。
--保利地产 公告，公司和北京首都开发股份有限公司 联手取得位于北京、海口及三亚三处地块，总成交价共计50.06亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。