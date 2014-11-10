重发-《中国重要政经日程》--11月10日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(重发以删除标题赘字)
==========================今日重要政经日程==========================
11/10（周一）
--亚太经合组织（APEC）第二十二次领导人非正式会议（至11日）。
==========================近期重要政经日程==========================
11/12（周三）
--应东盟轮值主席国缅甸联邦共和国总统登盛邀请，国务院总理李克强将于11月12日至14日出席在缅甸内比都举行的第十七次中国－东盟（10+1）领导人会议、第十七次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第九届东亚峰会，并对缅甸进行正式访问。
11/14（周五）
--英国《金融时报》2014年度中国高峰论坛在京举行。
*11/15（周六）
--国家主席习近平将出席11月15日至16日在澳大利亚布里斯班举行的二十国集团（G20）领导人第九次峰会；并于11月16日至23日对澳大利亚、新西兰和斐济进行国事访问，并在斐济同太平洋建交岛国领导人举行会晤。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
11/20日（周四）
--中国铁矿石金融衍生品论坛在南京召开，至22日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 侯向明； 审校 乔艳红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。