《新兴市场重要经济事件预告》--11月10日-11月17日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月10日(一)
暂无重要经济事件。
11月11日(二)
伯拉第斯拉瓦--2014年TATRA峰会投资者论坛(至11月12日)。
11月12日(三)
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行召开会议。
阿克拉--加纳央行货币政策委员会召开利率决定会议(1100)。
11月13日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。
缅甸奈比多--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎将在奈比多举行的东盟商务与投资峰会中，公布2015年东南亚、中国与印度经济展望。
雅加达--印尼央行召开会议。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行第五届Jacques Polak年度研究会议(至11月14日)。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
巴黎--2014年绿色成长与可持续发展论坛(Green Growth and Sustainable Development Forum)(至11月14日)。OECD副秘书长玉木林太郎发表主旨演讲。
11月14日(五)
暂无重要经济事件。
11月17日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。