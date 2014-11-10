版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 08:37 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月10日-11月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月10日(一)

暂无重要经济事件。

11月11日(二)

伯拉第斯拉瓦--2014年TATRA峰会投资者论坛(至11月12日)。

11月12日(三)

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行召开会议。

阿克拉--加纳央行货币政策委员会召开利率决定会议(1100)。

11月13日(四)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。

缅甸奈比多--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎将在奈比多举行的东盟商务与投资峰会中，公布2015年东南亚、中国与印度经济展望。

雅加达--印尼央行召开会议。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行第五届Jacques Polak年度研究会议(至11月14日)。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

巴黎--2014年绿色成长与可持续发展论坛(Green Growth and Sustainable Development Forum)(至11月14日)。OECD副秘书长玉木林太郎发表主旨演讲。

11月14日(五)

暂无重要经济事件。

11月17日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐