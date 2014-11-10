《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月10日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
*工商时报：
--台湾ODM代工厂布局医疗市场又迈进一步！广达 与麻省理工学院协同研发的QOCA医疗平台，明年第1季将推出包含软硬体的智慧床边照护系统、远端健康照护系统等。
--前副总统萧万长昨日与大陆领导人习近平举行第三次萧习会，双方重申九二共识 为两岸关系和平发展关键，萧万长也提〞打造升级版两岸关系新架构〞，点出加入区域整合新制、加速货贸谈判新模式以及建构交流新平台。
--行政院周四院会将拍板银行法修正案，大幅松绑银行转投资限额规定，改为净值40%，预估为银行注入4,000亿台币资金活水。金管会祭出资金工具利多，大力协助银行业进行海外并购，并可增加银行投资高铁的资金动能。
*经济日报：
--苹果.5寸iPhone 6 Plus供不应求，独家代工厂鸿海 产能吃紧，传苹果有意扩大代工厂阵容，新增和硕。和硕 昨日不对单一客户状况置评。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。