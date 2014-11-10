《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月10日

*工商时报：

--台湾ODM代工厂布局医疗市场又迈进一步！广达 与麻省理工学院协同研发的QOCA医疗平台，明年第1季将推出包含软硬体的智慧床边照护系统、远端健康照护系统等。

--前副总统萧万长昨日与大陆领导人习近平举行第三次萧习会，双方重申九二共识 为两岸关系和平发展关键，萧万长也提〞打造升级版两岸关系新架构〞，点出加入区域整合新制、加速货贸谈判新模式以及建构交流新平台。

--行政院周四院会将拍板银行法修正案，大幅松绑银行转投资限额规定，改为净值40%，预估为银行注入4,000亿台币资金活水。金管会祭出资金工具利多，大力协助银行业进行海外并购，并可增加银行投资高铁的资金动能。

*经济日报：

--苹果.5寸iPhone 6 Plus供不应求，独家代工厂鸿海 产能吃紧，传苹果有意扩大代工厂阵容，新增和硕。和硕 昨日不对单一客户状况置评。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。