中港个股：民生银行拟发不超过200亿元优先股，并推员工持股计划

路透上海11月10日 - 中国民生银行股份有限公司 上周六公告称，拟非公开发行优先股融资不超过200亿元人民币，所募集资金全部用于补充本行其他一级资本。

公司同日还公布员工持股计划预案，拟非公开发行不超过140,846万股股票，非公开发发行价格为5.68元/股，拟募集资金总额不超过80亿元。

公告称，其拟在境内发行的优先股总数不超过2亿股，每股票面金额为100元，采用分阶段调整的股息率，以5年为一个股息率调整期，在一个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息。

公告并指出，自中国证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行，首次发行数量不少于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕；发行对象不超过200人。

同时，该次发行的优先股还设置发行人有条件赎回条款，民生银行有权自发行日后期满5年之日起，于每年的优先股派息日全部或部分赎回本次发行的优先股，赎回期至全部转股或者全部赎回之日止。在部分赎回情形下，所有本次发行的优先股按比例以同等条件赎回。

此外，与其他银行股拟发行的优先股条款一样，民生银行的优先股发行方案中亦包括强制转股条款，即核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）及二级资本工具触发事件发生，民生银行优先股将按强制转股价6.31元／股转为普通股。

民生银行A股上周五收报6.34元，过去一个月累计上涨1.6%。

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here （完） (发稿 吴芳; 审校 林高丽)