中港个股：民生银行拟发不超过200亿元优先股，并推员工持股计划

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透上海11月10日 - 中国民生银行股份有限公司 上周六公告称，拟非公开发行优先股融资不超过200亿元人民币，所募集资金全部用于补充本行其他一级资本。
公司同日还公布员工持股计划预案，拟非公开发行不超过140,846万股股票，非公开发发行价格为5.68元/股，拟募集资金总额不超过80亿元。
公告称，其拟在境内发行的优先股总数不超过2亿股，每股票面金额为100元，采用分阶段调整的股息率，以5年为一个股息率调整期，在一个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息。
公告并指出，自中国证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行，首次发行数量不少于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕；发行对象不超过200人。
同时，该次发行的优先股还设置发行人有条件赎回条款，民生银行有权自发行日后期满5年之日起，于每年的优先股派息日全部或部分赎回本次发行的优先股，赎回期至全部转股或者全部赎回之日止。在部分赎回情形下，所有本次发行的优先股按比例以同等条件赎回。
此外，与其他银行股拟发行的优先股条款一样，民生银行的优先股发行方案中亦包括强制转股条款，即核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）及二级资本工具触发事件发生，民生银行优先股将按强制转股价6.31元／股转为普通股。
民生银行A股上周五收报6.34元，过去一个月累计上涨1.6%。
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here （完） (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。