《台湾重要政经日程》--11月10日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
=====================今日重要政经消息============================== 11/10(一) --13:30 台积电 公布10月营收。 --14:00 中信金控 举办投资人说明会。 --14:30 和硕 投资人说明会。 ===================================================================== 11/11(二) --14:00 台新金控 举行投资人说明会。 11/13(四) --中央选举委员会记者会。 *11/14(五) --14:00 广达 举办法人说明会。 11/20(四) --16:00 主计总处公布10月外销订单，上月年增率为12.7%。 --16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。 11/21(五) --12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。 11/24(一) --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.90%。 --16:00 经济部公布10月工业生产指数年增率，上月年增10.30%。 11/25(二) --16:10 央行公布10月M2年增率，上月为年增5.31%。 11/28(五) --中央选举委员会记者会。 11/29(六) --台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。 12/1(一) --10:00 汇丰公布台湾11月采购经理人指数(PMI)。 --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。 12/5(五) --16:10 央行公布11月底外汇存底，上月为4,214.76亿美元。 --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，上月年增+1.07%。 *12/8(一) --16:00 财政部公布11月出口，上月为年增0.7%。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 12/27 (六) --弹性调整休假补营业日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 4/3(五)-4/4(一) --清明节及儿童节连续假期补假，金融市场休市。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。