《香港报摘》--其他报摘重要消息11月10日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
* 明报：
--在韩国市占率高达四成的化妆品集团AMOREPACIFIC，积极扩张其最大的「海外引擎」中国市场，将引进集团最高档、与集团同名的品牌，本周在香港开设首间门店。
--兖州煤业<1171.HK >宣布将认购子公司兖煤澳洲发行的可转换债券，并预告如果这批债券最终只有该公司认购，兖州煤业在兖煤澳洲的持股量将增至98.8％，并因此构成收购。
*星岛日报：
--网络银行愈战愈激烈，中国平安<2318.HK >旗下平安银行副行长蔡丽凤日前宣布，旗下网络银行品牌「橙子银行」正式登场。她表示，橙子银行是以年轻客群为主的互联网金融交易平台，于今年8月初试行，截至10月底，客户数目已逾20万人。
--继工行<1398.HK >及中行<3988.HK >公布融资计画后，再有内银拟于境内发行非公开优先股。民行<1988.HK >计画在境内外发行优先股，合共集资最多379亿元。
*东方日报：
--继足球、矿泉水、粮油、乳业、畜牧及太阳能业后，恒大<3333.HK >宣布进军奶粉业；万科<2202.HK >及绿地集团亦分别宣布拓展物流和铁路业务。
--港交所<0388.HK >夜期加时首周，市场反应较预期好，在新增的45分钟交易时间内，指数期货合约首周每日平均成交近二千张，占夜期的成交比例近两成。加时首周亦令夜期占日间期市比例上升，由今年平均的6.1%上升至8.5%。
*苹果日报：
--印度近年通胀严重，基准利率高达8厘，在宽阔的套戥空间下，港印度银行有余裕以高息抢本地存款，当中ICICI银行人币定存年息3.5厘冠全城，Allahabad银行港元定存更高达1.9厘。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。