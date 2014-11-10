《香港报摘》--其他报摘重要消息11月10日

* 明报：

--在韩国市占率高达四成的化妆品集团AMOREPACIFIC，积极扩张其最大的「海外引擎」中国市场，将引进集团最高档、与集团同名的品牌，本周在香港开设首间门店。

--兖州煤业<1171.HK >宣布将认购子公司兖煤澳洲发行的可转换债券，并预告如果这批债券最终只有该公司认购，兖州煤业在兖煤澳洲的持股量将增至98.8％，并因此构成收购。

*星岛日报：

--网络银行愈战愈激烈，中国平安<2318.HK >旗下平安银行副行长蔡丽凤日前宣布，旗下网络银行品牌「橙子银行」正式登场。她表示，橙子银行是以年轻客群为主的互联网金融交易平台，于今年8月初试行，截至10月底，客户数目已逾20万人。

--继工行<1398.HK >及中行<3988.HK >公布融资计画后，再有内银拟于境内发行非公开优先股。民行<1988.HK >计画在境内外发行优先股，合共集资最多379亿元。

*东方日报：

--继足球、矿泉水、粮油、乳业、畜牧及太阳能业后，恒大<3333.HK >宣布进军奶粉业；万科<2202.HK >及绿地集团亦分别宣布拓展物流和铁路业务。

--港交所<0388.HK >夜期加时首周，市场反应较预期好，在新增的45分钟交易时间内，指数期货合约首周每日平均成交近二千张，占夜期的成交比例近两成。加时首周亦令夜期占日间期市比例上升，由今年平均的6.1%上升至8.5%。

*苹果日报：

--印度近年通胀严重，基准利率高达8厘，在宽阔的套戥空间下，港印度银行有余裕以高息抢本地存款，当中ICICI银行人币定存年息3.5厘冠全城，Allahabad银行港元定存更高达1.9厘。(完)

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