《即时观点9》中国10月CPI同比上涨1.6%，有利货币政策继续定向宽松

路透北京11月10日 - 中国国家统计局周一公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.2%。这是CPI同比涨幅连续第二个月在2%下方运行，PPI则是在逾两年半的时间里持续为负。

分析人士认为数据显示通胀通胀压力较小，甚至还有通缩风险，为央行货币政策保持定向宽松留出空间。

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主要数据:

--CPI同比上涨1.6%（路透调查中值为上涨1.6%）

--PPI同比下跌2.2%（路透调查中值为下跌2.0%）

--CPI环比持平，PPI环比下降0.4%

--CPI中食品价格同比上涨2.5%，非食品价格同比上涨1.2%。

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中国CPI及PPI图表： link.reuters.com/quj43w

以下为市场人士的评论:

--民生银行首席研究员 温彬：

CPI符合预期，PPI降幅较大。国内产能过剩依然严重，外需强劲增长亦难期，再加上美元走强导致大宗商品价格总体仍将是低迷的状况，PPI转正很有难度。

年内降息几率不大，明年预计会相机抉择。虽然央行不断创新政策工具以补充流动性，但在外汇占款缩减成为“新常态”之际，建议央行尽快从当前的定向降准调整为全面降准。

--英大证券研究所所长 李大霄：

CPI同比增长1.6%，增速较为平稳；总体上看，通胀处于受控状态，整个经济增长的动能还是偏弱。未来稳增长的政策还需加强，宽松货币政策还需继续加大力度。基建投资和稳定房地产的政策、鼓励消费的政策、以及支持贸易进出口的政策还需要发力。总体上看，特别是宽松货币政策还要加力。对股市而言，对经济的逆周期调控，对股票市场的走牛也有非常重要的支持作用。

--安信证券高级宏观分析师 尤宏业：

CPI和PPI基本符合预期，尤其PPI环比降幅没有进一步扩大，而且从中游和期货价格来看，价格有企稳的迹象。

近期全球经济有企稳的迹象，尤其是欧洲和日本；而随着房地产销售的恢复，中国的投资有望在明年逐步企稳回升，最晚是明年上半年。

所以对物价、对通缩也没有那么担心，因为经济如果企稳回升，短期虽然有大宗商品价格的扰动，但不见得是持续的驱动力量，主要还是看经济。货币政策还是有放松的空间。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

10月CPI报1.6%，略低于我们预期的1.7%，从分项内容来看，格局变化不大，食品价格涨幅略有上升，可能是受到季节因素和去年基数效应的影响，CPI继续反映出需求低迷对物价的影响，同时也与M2增速回落相印证，预计后两个月CPI将有小幅反弹。

10月PPI报-2.2%，低于前值和我们的预期，生产资料类的跌幅悉数加深，生活资料类相对稳定，反映出上游工业生产经营情况未见改善，同时国际大宗商品价格持续下跌，也对国内产生影响，这将进一步恶化上游工业的困境，加剧未来相关行业的信用风险。

总体而言，低通胀环境有利于央行加大宽松货币政策的实施力度，我们认为降息的时间窗口已经打开。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

10月CPI上涨1.6%，符合市场预期，除部分服务类商品外，大部分商品环比滞涨。

食品价格同比上涨2.5%，贡献CPI增加0.8个百分点。从环比来看，下降了0.2%，9月双节后鲜果、鲜菜和水产品价格均环比回落，猪肉价格亦没有出现上涨，这抑制了整体的物价涨幅。非食品价格环比上涨0.2%，只有衣着类达到1%的较高涨幅，这可能与换季消费有关，也受劳动力成本抬升影响。其他如居住、医疗保健等项环比涨幅均较低。

PPI方面，显示通缩风险加剧，反映上游原材料的工业生产者购进价格同比下跌了2.5%，PPI回落了2.2%，跌幅均有所扩大。其中受国际油价下跌影响，石油和天然气开采行业环比价格跌幅达到4%，产能过剩的钢铁、有色行业跌幅在1%以上。相对而言，接近终端需求的中下游行业表现较好，如汽车、计算机、食品饮料等行业价格较为稳定。

考虑到需求较为低迷，我们下调4季度CPI预测至2.4%，这为宽松货币政策留有较大空间。由于PPI深跌，导致实际利率较高，预计央行可能通过降息来降低企业融资成本。

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟：

总体符合预期，在经济增长乏力，总需求不旺的背景下，通胀压力较小，现在还有通缩风险。从PPI来看通缩已经很严重，10月降幅进一步扩大，明年上半年转正都困难了，所以这轮的PPI负增长持续时间肯定会超过上一轮。工业制造业这块压力比较大。

后续随着经济增速回落，CPI还是有下行压力，目前来看CPI也不具备趋势上行态势。从食品来看，CPI受周期因素影响更多。总需求也不旺，对物价有下拉作用。

货币政策方面，短期也看不到央行会采取持续放松政策，虽然现在总体操作是保持市场流动性总体宽松，引导市场利率下行，但总量或价格上的大幅放松短期内也不太可能。所以后续通胀还是会振荡下行，明年通胀可能会比今年还要低。

央行通过现有工具的创新，可以实现自己的目标，所以年内降息降准的可能性不是太大。

--中金宏观研究团队：

10月CPI同比增速1.6%，与9月持平，符合预期。CPI非季调环比增速0，与往年同期均值基本相当。其中非食品CPI环比略弱于往年同期水平，尤其是交通通讯及服务环比增速显着弱于往年同期均值，显示油价下行压力对交通运输价格的向下带动作用，随着油价下跌的效果逐步显现，CPI下行压力将增加。

10月PPI同比增速-2.2%，较9月降0.4个百分点，符合我们预期，低于市场预期。PPI季调后环比增速折年-5.5%，显示PPI通缩压力大。油价大幅下跌和产能过剩行业的拖累，是PPI通缩加剧的主要原因。

随着油价下行压力向CPI、PPI继续传道，我们预计11月CPI同比增速保持低位、PPI跌幅继续加深，货币政策放松力度将加大。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇

CPI跟预期一致，表明通胀无忧，物价明年可能在2%上下波动；明年4月由于基数因素可能会比较高，但也没什么压力。

PPI则低于预期，经济形势不好、美元走强超出预期，导致PPI涨不动，全年估计是-1.6%到-1.5%的水平，明年可能也差不多如此。

产能过剩的矛盾和需求不足的程度都比预期要严重，未来还是要稳增长，激发民间经济活力，同时仍然需要切实降低融资成本，降息概率进一步提升。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

当前物价水平稳定，特别是从环比的增长看，显示当前的消费环境是偏弱的。进入11月以后，随着蔬菜和猪肉的价格回升，CPI有小幅上升的动力。

PPI预计在11月也会继续维持偏弱的态势，APEC会议对华北地区的工业生产造成了压制，可能会对11月的PPI形成一定的影响。

我们认为在明年的经济工作会议召开之前，宏观政策不会有大的调整。而央行在货币政策上已经采取了一些动作，两次MLF的操作，已经释放了近8,000亿元人民币的流动性，相当于存准下调了0.6-0.7个百分点。所以预计短期内不会再有大的动作，但小额度的SLF或SLO的操作是有可能的。

--民生证券宏观研究团队：

10月CPI同比1.6%，持平于年内低点，PPI同比-2.2%，连续32个月负增长，超过上一轮通缩周期。房地产告别高增长拖累总需求，供给端底线思维拖累去产能，供需压力持续压制通胀，为央行定向宽松留出空间，但考虑到物价绝对水平仍然很高，且劳动力收缩等刚性压力下通胀较为敏感，全面宽松不会出现。

--海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸：

10月CPI增长1.6%与上月持平，非食品价格同比下降而食品价格有所回升；11月以来菜肉价格继续下跌，预测11月CPI食品价格环降0.4%，11月CPI降至1.3%；10月PPI同比降幅扩大至-2.2%，环比跌幅连续两个月达0.4%，源于生产资料价格降幅扩大，制造业产能过剩工业通缩加剧；11月以来煤钢价反弹，但油价仍跌，预测11月PPI环降0.3%，11月PPI降幅扩大至2.5%。

15年CPI或将步入“0”时代，通缩已经成为正式的威胁，而经济短期内仍未改善，央行宽松货币政策料将持续。

--招商证券宏观研究主管 谢亚轩：

10月通胀数据与市场预期一致，也与此前央行发布的货币政策执行报告中，决策层对目前通胀形势的判断一致，显示通胀的威胁较低，这给央行的货币政策留出了一定的空间。预计全年通胀率在2.2%。

不觉得目前一定会降准降息，年内可能性不太大。央行在降息方面一贯比较慎用，降息是核武器，信号作用太明显。降准争议较大，8月数据更差但也并未降准，说明央行货币政策并不是只有稳增长这一条，当然短时间看稳增长重要性还是排在前面的。

虽然没有降准降息，但相应的还是有一些政策，比如MLF和下调正回购利率等。说明央行在稳增长同时，对防控风险、调整利率结构以及管理通胀预期也没有忽视。

**相关背景**

--中国国家主席习近平周日表示，当前中国经济保持稳定发展态势，城镇就业持续增加，居民收入、企业效益、财政收入平稳增长，中国经济呈现出新常态。以目前确定的战略和所拥有的政策储备，中国有信心、有能力应对各种可能出现的风险。

--中国国务院总理李克强上周一称，必须坚持发展为第一要务，要推动经济保持中高速增长向中高端水平迈进。

--中国央行上周四发布三季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性；并根据经济基本面变化适时适度预调微调，增强调控的灵活性、针对性和有效性。