《焦点》油价下滑可能妨碍经济复苏，推高利率并打压股市

股市也感受到冲击。

许多主权财富基金是以油气等大宗商品出口收入为基础，已是许多全球最大型企业的重要股东。

例如，挪威规模8,900亿美元的石油基金就拥有全球股票的1.3%。

这些基金也是撮合交易的主力。根据汤森路透数据，2014上半年主权基金在合并与收购交易上就花了245亿美元。相关图表请点选link.reuters.com/red82w。

因此石油资金撤离对公司估值必然可能有深远影响。

然而部分投资者认为，和油价下挫相关的流动性撤离导致资产价格重大影响，暂时不会出现，部分是因至少目前央行可用刺激举措来抵消。

英国标准人寿旗下基金公司Standard Life Investments全球策略负责人Andrew Milligan指出，日本央行和欧洲央行趋向货币宽松的举措，就展示出这种能力。

“你可能认为，油价下跌导致国际资本市场流动性减少的潜在风险。”

“两家央行已开始行动。”他是指央行就控制通胀制定行动，而非影响资本市场。