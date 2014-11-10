《焦点》油价下滑可能妨碍经济复苏，推高利率并打压股市

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
股市也感受到冲击。
许多主权财富基金是以油气等大宗商品出口收入为基础，已是许多全球最大型企业的重要股东。
例如，挪威规模8,900亿美元的石油基金就拥有全球股票的1.3%。
这些基金也是撮合交易的主力。根据汤森路透数据，2014上半年主权基金在合并与收购交易上就花了245亿美元。相关图表请点选link.reuters.com/red82w。
因此石油资金撤离对公司估值必然可能有深远影响。
然而部分投资者认为，和油价下挫相关的流动性撤离导致资产价格重大影响，暂时不会出现，部分是因至少目前央行可用刺激举措来抵消。
英国标准人寿旗下基金公司Standard Life Investments全球策略负责人Andrew Milligan指出，日本央行和欧洲央行趋向货币宽松的举措，就展示出这种能力。
“你可能认为，油价下跌导致国际资本市场流动性减少的潜在风险。”
“两家央行已开始行动。”他是指央行就控制通胀制定行动，而非影响资本市场。
“(他们)说：‘这是我们必须留意的风险...我们正在因应。 ’”(完) (编译 杜明霞/戴素萍/张若琪 审校 张荻)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)