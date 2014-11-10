港报财经评论：港股反覆，资金续流出中国基金--信报11月8日

港股反覆，资金续流出中国基金/习广思

港股反覆，汇市一条路，美元继续强势，弱势货币的股市开始有吸引力，除了日股外，欧股有可博之道。当然，在美元强势下，买欧股要做好对冲，免赚了股价蚀了汇水。美国周五晚公布的10月非农业职位增长21.4万个，失业率回落至5.8%；今年平均每月增加22.6万个职位，高于去年平均每月19.4万个。消息公布后，美元继续高位徘徊，非美元货币普遍回落，日圆表现最疲软。看来美国明年中之后加息应无走鸡。在货币贬值下的股市，出口竞争力加强了，当中欧洲公司在美国收益比例较大的，比整体大市有较好的表现，是摩根士丹利欧洲股美国收益指数，当中包括了雀巢、AB啤酒及丹麦珠宝公司Pandora。该指数持续跑赢STOXX 600成分股指数，这些美国出口股除了受惠美国经济较佳外，油价大泻，美国人荷包也省下不少，可以转作消费力。

近期公布业绩的国际名牌公司多见此趋势。拥有卡地亚及Montblanc的瑞士公司Richemont周五公布截至9月底止半年度业绩，美洲销售升10%，增长强劲，欧洲及中东亦升6%；反之，包括中国在内的亚太市场跌了2%，若不计货币因素，日本市场升7%。可见美国及欧洲的名牌产品销售仍不俗，这点从法国名牌Hermes的业绩也见同一现象，日本市场汇价下跌，但销售量的增长则颇佳。汇价跌，股市升，也非人人有份。俄罗斯以本土货币计价的MICEX股市指数今年以来有0.2%升幅，但以美元计价的RTS股市指数则跌了29.6%。俄国总统普京今年3月“使横手”并吞克里米亚时，万万想不到油价与卢布如吃了泻药般，令他的大国梦碎。既被欧美经济制裁，本国经济亦陷入衰退，花了大量外汇储备后，货币仍不断下滑，今年已跌了30%。

近日俄央行开始打退堂鼓，明言每天入市支持卢布的资金上限3.5亿美元，为汇率自由化作准备；不过，央行亦留有余地，指弱卢布危及金融稳定，央行将作出一次过的大手干预。卢布在周五早市曾跌超过2%，但低位反弹倒升超过1.3%，是央行干预的结果，还是市场见下跌空间有限先行平仓离场呢？若是后者，可能是买入俄国股市ETF的时候。俄股市盈率仅6.6倍，反映爆煲格，值得留意。香港也有一只俄国ETF ，周五下跌4%，成交额181万港元。(B01)

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