港报财经评论：联想可收集，中期未言淡--经济日报11月8日

港股昨日走势反覆，先跌后升再跌，昨收23,550，较上日跌0.4%，而全周累计跌1.9%；国指昨收10,539，较上日跌0.3%；全周跌2%。欧洲已无选择地随日本力挽经济滞胀风险，准备启动1万亿欧元注资计划。外围股市仍处顺风之势，而上证指数高企，保持强势，港股短期维持有限度整固。技术上，恒指昨回补裂口失守23,570，下周若有闪失，23,000支持料也不俗。国指而言，短期关键支持点分别在10,500及10,250，昨低见10,494后反弹，10,500支持力待下周确定。

香港券商获要求向上交所缴付订金，触动市场神经炒沪港通又可能通车，港交所 昨一度急抽升，中国内地券商海通证券 及中信证券 亦分别涨2.4%及2.7%。惟最新据学联估计若警方不升级武力清场，而与京官会面又无进展，占领行动最少持续至明年3至4月，甚至5至6月。炒沪港通，不宜过分相信。不过，沪深两市成交额昨又回升至逾4,600亿港元，始终对中国内地券商股有支持。

大摩于昨早公布MSCI指数半年检讨结果，其中，万洲国际 获纳入MSCI香港指数，股价无升跌。MSCI中国指数方面，纳入多只新贵，股价也例牌造好，华南城 现升7%，华电国际 升2.5%，中国外运 升9.4%，康哲药业 跌1.7%，中芯国际 升1.3%，中国银河 升2.5%，北车 仍停牌。无疑，大摩成分股的变动会有其他基金经理跟风，惟跟炒也要有大趋势，在港股短期仍处整固期下，此批新贵股又似乎欠吸引力，如中国外运刚爆母企管治问题、康哲药业股价早前已连涨在相对高位、万洲早前刚受到旗下河南双汇季度业绩不理想也被急插，心有余悸。当中，值博较高的只有腾讯 做后盾的华南城及中国银河。前者目前在3.4至4港元上落为主，今浪藉口挟上，宜破4港元；后者食正中国内地股市交投旺风，已抛离高位阻力6.3港元，昨收6.56港元，瑞信上月升该股目标至7.5港元可作参考。联想 周四业绩曝光后连跌，昨日再跌4.8%至10.26港元。下季度要为收购摩托罗拉及IBM作折旧支出，每年大约2.5亿至3亿美元，以及智能手机销售额按年下跌5.6%，低于市场预期成主因。大和降级至“中性”，目标10.5港元。(B04)