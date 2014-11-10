《中国报摘》--其他报纸重要消息11月10日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
**上海证券报**
--记者从权威渠道获悉，保监会已起草《保险公司资本补充管理办法》，目前正在业内征求意见，将鼓励和规范资本工具创新，拓宽保险行业融资渠道，新增优先股、应急资本、私募次级可转债、保单责任证券化产品、非传统再保险等工具。
--从东北商品交易中心总经理申延福处获悉，中石油集团已决定与该中心合作，开展东北地区管道天然气现货挂牌交易的试点，中石油将东三省这里的管道天然气拿到该平台交易，地方燃气公司或用气企业可以直接到平台上提出需求、采购管道气。
**第一财经日报**
--全国中小企业股份转让系统(新三板)挂出中科招商投资管理集团股份有限公司公开转让说明书，中科招商拟以整体挂牌方式，向不超过30名投资者定向发行不超过5亿股普通股，募集不超90亿元人民币，创新三板单次融资规模新纪录。
**每日经济新闻**
--原国家能源局局长张国宝认为，原油供需逆转，预计未来原油价格最大概率会在75美元到85美元之间，70美元或是底线。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。