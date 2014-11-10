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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 09:14 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月10日

**上海证券报**

--记者从权威渠道获悉，保监会已起草《保险公司资本补充管理办法》，目前正在业内征求意见，将鼓励和规范资本工具创新，拓宽保险行业融资渠道，新增优先股、应急资本、私募次级可转债、保单责任证券化产品、非传统再保险等工具。

--从东北商品交易中心总经理申延福处获悉，中石油集团已决定与该中心合作，开展东北地区管道天然气现货挂牌交易的试点，中石油将东三省这里的管道天然气拿到该平台交易，地方燃气公司或用气企业可以直接到平台上提出需求、采购管道气。

**第一财经日报**

--全国中小企业股份转让系统(新三板)挂出中科招商投资管理集团股份有限公司公开转让说明书，中科招商拟以整体挂牌方式，向不超过30名投资者定向发行不超过5亿股普通股，募集不超90亿元人民币，创新三板单次融资规模新纪录。

**每日经济新闻**

--原国家能源局局长张国宝认为，原油供需逆转，预计未来原油价格最大概率会在75美元到85美元之间，70美元或是底线。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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