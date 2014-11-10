《中国报摘》--其他报纸重要消息11月10日

--从东北商品交易中心总经理申延福处获悉，中石油集团已决定与该中心合作，开展东北地区管道天然气现货挂牌交易的试点，中石油将东三省这里的管道天然气拿到该平台交易，地方燃气公司或用气企业可以直接到平台上提出需求、采购管道气。