版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 10:54 BJT

全球金属：LME拟拟进一步收紧仓储规定，展开谘商程序

LME还计划要求仓库每天增加500吨铝合金出货。

LME计划对其管理审批及仓储运作的政策做出若干修正，”LME声明稿称。

这项谘询程序将持续至2月7日。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐