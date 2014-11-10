港报财经评论：金融市场进入冷静期--信报11月10日

金融市场进入冷静期/习广思

美国上周五公布就业数据后，欧罗续挫，但尾市跌幅收窄；美元兑日圆连续两天未能收于115日圆之上；10年期美国债息由近期反弹高位2.39厘急跌至2.29厘；金价结束连续7天的跌势，大幅反弹2.4%；美股则续创新高。上周有多件重要经济大事，金融市场需要时间冷静一下及消化，反弹修正行情，是为下一波大浪作准备的时候。上周四欧洲央行货币政策会议后宣布，维持欧罗区利率不变，同时将很快开始Asset Backed Securities资产抵押证券（ABS）购买计划。欧洲央行行长德拉吉在记者会上称，ABS购买计划将持续至少两年，欧洲央行资产负债规模将在未来一段时间内保持扩张，并回到2012年初水平。

2012年初欧洲央行资产负债规模接近3万亿欧罗，目前为2.1万亿欧罗；因此，欧洲央行购债规模不会超过1万亿欧罗。德拉吉尝试挽回投资者信心，令市场相信欧洲央行有能力振兴疲弱的欧罗区经济。德拉吉又强调，欧洲央行与英伦银行及联储局走在不同道路上，因为英美都已经停止了资产购买计划。欧式QE即将启动，但市场却对其推动经济复苏的成效半信半疑，尤其日式QE仍要再加码，似乎这对振兴经济实质作用不大。欧洲央行已经向银行提供长期贷款，并开始买入资产担保债券，希望提供足够流动性以缓解信贷紧张，促进经济增长。德拉吉强调，欧洲央行资产负债表规模的影响将是充分的、显着的及大规模的，其资产负债表在未来几个月将继续扩张，而且是在其他央行的资产负债表开始收缩的情况下扩张。

早前欧洲传媒爆出德拉吉作风独断独行及与欧洲央行其他委员不咬弦，欧式QE进程能否顺利推展存在疑问，更重要是欧式QE将以什么基准去买入企业债券？如果选择性吸纳极优质企债，只会压低巨型企业的借贷成本；若买入劣企的债券，又存在高风险，而且欧洲央行若未能全面压低企债息，QE资金将如泥牛入海，对抗通缩效应微乎其微。无论QE成效如何，欧罗将难逃继续下跌命运，只要入市位好，逢反弹建淡仓，这趋势可以逐年计数。(B02)

美元回试113日圆/苏子

虽然美汇指数已连升三周，上周单周更升1.3%，惜收市价87.57却较全周的88.19高位明显回落，使周线图呈近似射击之星的不利形态。故本周美汇指数可说是宜升不宜跌，若本周承接上周已见转弱形势进一步走低，并且呈现大阴烛形态，则在周线图呈现一组不利后市的黄昏之星形态，令早前一直走弱的非美元货币，有望出现大翻身。

上周四美元兑日圆突破115日圆心理关口并触及115.51日圆高位后便急速回落逾百点子，至114.05日圆低位才能止跌回升，上周五汇价再突破115日圆心理关口，并再次触及上周四的115.51日圆高位阻力，可惜破位后仅多升7点子至115.58日圆高位，便再掉头急速回落逾百点子，最后的114.55日圆收市价亦较上日的115.20日圆低，令小时图上呈不利后市的双顶形态，同时日线图亦呈双日转向的不利形态。故本周早段美元兑日圆若未能再突破115日圆心理关口，反更明显跌破上周四的114.05日圆低位收市，相信届时汇价几可肯定已在上周五见中短期的重要顶部，稍后将有极高机会向下考验10月中旬105.19日圆低位开始升幅的23.6%及38.2%调整目标，目前两者分别处于113.13日圆及111.61日圆水平。

留意上周五美元兑日圆的日线CCI指标已自本月3日的正336高位大幅下跌至137水平，因下跌速度极为急劲，故相信本周早段将可顺利跌至正100日圆关键支持以下。倘CCI本周早段已见成功跌至正100日圆水平以下，将意味美元兑日圆近期单边升市已正式告一段落，上述38.2%调整目标相信未必能发挥良好承接力，估计汇价最终调整至50%调整目标附近才有趁低买入的价值。上周四英镑兑美元跌破1.5870/1.59美元支持区后便以大阴烛低收，幸而翌日进一步跌至1.5789美元低位后成功止跌回升并以锤头利好形态收市，且收市价1.5875美元已升回上述支持区内，有利今日进一步回升并挑战1.60/1.6030美元短期阻力区。(B12)

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