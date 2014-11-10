港报社评：美失业率表面好 储局加息难快--经济日报11月10日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
美国上月失业率跌至5.8%的海啸后新低，惟市场未感兴奋，因劳动参与率和薪金改善迟缓，民众受惠有限，难为经济尤其消费增多少动力。美国复苏动力难增，储局加息亦难快。
美国储局上月底宣布结束第三轮量宽买债计划后，市场盼从失业率等数据中，窥探储局未来加息时机。美国劳工部上周五公布，上月失业率降至5.8%，不但已远低于储局曾设下的6.5%加息门槛，更创2008年7月新低。虽然如此，市场对失业率创新低反应却不大。
储局视失业率为加息主要指标之一，并非重视数据表面，而是数据背后，美国民众的整体就业状况有否明显改善、薪金有否明显增加，收入上升才有能力增加开支，为美国经济尤其占生产总值约7成的消费，注入更大动能，助美国复苏动力增强。
惟现时失业率数字与民众消费力实况，正逐步脱节。就如上月非农新增职位虽增21.4万份，连续9个月高于20万份，但数据背后，就业市场实似好非好。
一方面，美国上月劳动参与率仅62.8%，仍处30多年来的低水平，反映有工作、有收入的人口比例严重偏低，美国民众消费力自难增。
另一方面，美国薪酬改善仍缓慢。美国上月平均时薪按月仅增0.1%，低于预期的增长0.2%，薪金实质升幅仅3美仙。
美国失业率只是表面上改善，现实上就业市场改善动力仍有限，民众得益不多，令美国国民消费力增长弱，经济复苏动力自然亦不强。美国商界虽受惠于低薪、低利率环境，以挤出更多利润，惟此却加剧贫富矛盾。正好解释，为何失业率趋降的同时，美国社会民怨仍大，总统奥巴马民望不升反跌，并令他所属的民主党在上周的国会中期选举中，痛失参众两院控制权。
美国就业市场实际改善步伐仍慢，预视美国消费动力难在一时三刻间显着改善。在就业似好非好、内需动力有限下，弱复苏之势仍未变，储局对加息势续审慎，能否如期在明年中加息，还看失业率数据背后的就业与消费实况，到底何时才能见突破。 (A12)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。