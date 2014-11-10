港报社评：「占领」撼不动中央立场--星岛日报11月10日

占领行动至今已44天，风云依然未息。国家主席习近平昨日首次会见特首梁振英，并交谈了40分钟，其表达的讯息关乎中央对事件的态度与方针，很值得香港各方关注，也须认真解读，才可找出解决目前危机的切实方法。

习近平在会见时首先强调，中央政府依法保障「一国两制」的实践，并坚定不移支持香港依法推进民主发展。这两句话当中，都有「依法」两个字，而要依从的「法」就是《基本法》。

香港与国家的关系不能脱离《基本法》，2017年特首普选的方法，也必须以《基本法》作为唯一法律基础，这是中央对香港政制改革的基本原则，故任何违反《基本法》的普选制度，都不可能容许。

学联近日欲到北京与中央官员直接对话，要求撤回人大常委的决定。从习近平表达的讯息可以判断，对话的机会是零。即使学联把占领行动持续下去，甚至升级加大压力，中央仍会在底綫上「企硬」，动摇的机会也是零。

对于梁振英和香港警队，习近平都予以力挺，因为在中央眼中，占领行动挑战特首和警队，就是挑战中央。在这场「战争」中，特首和警队站在前綫受到强力进攻，对方真正的目的，是藉此冲击任命特首的中央政府，进而改变中央与香港的「一国」关系。

事实上，中央早前已在内部定出了「挺梁、挺警、人大常委决定不变」的三大方针，习近平今次的讲话基本上就是表达这三点，藉此令香港各方不要有不切实际的「幻想」，而应务实地推动落实特首普选。(A06)

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