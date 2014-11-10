港报社评：太平洋经济重心西移，和平发展胜穷兵黩武--明报11月10日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
这两天的北京成为国际焦点，是因为亚太经济合作组织（APEC）的领袖峰会今明两天在这个古都举行。一年一度的亚太经济合作组织领袖峰会，1993 年在美国西雅图首次举行，到今天的北京已是第22 次；中国今年是第二次作东，上海于2001 年是主办城巿。APEC 成立时的经济重心是太平洋东岸的美国，近年逐渐西移到太平洋西岸的中国，这是最重要的战略变化。
国际经济及政治形势的根本嬗变，体现在太平洋盆地的抬头。当然，论平均经济实力，亚洲国家还有相当部分正处于发展阶段，与欧洲的成熟经济还有距离，不过，正是有着巨大的发展空间，亚洲才会被视为下一个经济增长点。其中，中国的经济火车头拉动作用明显。
这次APEC 峰会重点是中国推动亚太自由贸易区，这是区内成员国及地区的经济互利机制，构建幅员广阔的巨大巿场，未来可与北美自由贸易区及欧盟媲美。但是此一过程千头万绪，不易一蹴而就，原因除了区内成员的经济发展的速度落差，如何在自由贸易的同时保护国内巿场至为重要。
本届峰会的另一焦点是外交往来，这是习近平上台后的首次大型国际活动，他与美国总统奥巴马的会面，以及随后奥巴马对中国的国事访问固然是焦点，与其他国家领袖互动也是重点所在，包括与日本首相安倍晋三以及俄罗斯总统普京。
从2001 年的上海到2014 年的北京，中国出现大规模经济巨变，然而在其他一些范畴，却仍是停滞不前或者进展缓慢，客观上说明过去13 年经济大力发展的同时，中国人权及维权状况无明显进步。
这十几年间，世界政治及经济格局发生深邃巨变，中国在国际舞台角色增大，美国经济滞后，这中间的荣枯各有主因——中国是和平氛围之下埋首发展经济，美国则是出兵打了10 年反恐战却师老无功。中美之间的10年分野，教训不可谓不刻骨铭心：一个和平的国际环境之于国计民生极是可贵， 北宋理学家张载的「为万世开太平」，应是此刻各国领袖的治国格言。(A04)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。